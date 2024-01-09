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Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde eğitime bir gün ara verildi - Son Dakika
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Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde eğitime bir gün ara verildi

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel örgün ile yaygın eğitim kurumlarında eğitime bir gün süreyle ara verildi. Ayrıca, hamile ve engelli personeller de idari izinli sayılacak.

Çanakkale\'nin Lapseki ilçesinde eğitime bir gün ara verildi
09.01.2024 - 22:53,  Güncelleme: 22:53
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Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçede devam eden kuvvetli rüzgar, kar yağışı ve buna bağlı riskler nedeniyle ilçe genelindeki Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel örgün ile yaygın eğitim kurumlarının tüm kademelerinde, özel öğretim kurslarında ve çeşitli kurslarda yarın, eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildiği duyuruldu.

Açıklamada, aynı süre zarfında ilçe genelindeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personellerin de idari izinli sayılacağı bildirildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde eğitime bir gün ara verildi - Son Dakika
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