Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde yaklaşık 4 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü yangınla ilgili 2 zanlı yakalandı.
Umurbey beldesinde etkili olan ve ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.
Jandarma ekipleri, bahçe temizliği yaparken yangına sebebiyet verdikleri iddia edilen M.P. ve kardeşi M.P'yi gözaltına aldı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli iki kardeş, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Lapseki ilçesi Umurbey beldesi Orman Deposu mevkisindeki ormanlık alanda 20 Ekim'de çıkan yangına 4 uçak, 2 helikopter ile havadan, 19 arazöz, 10 su tankeri ve 210 personelle karadan müdahale edilmişti. Alevler ekiplerin çabalarıyla söndürülerek soğutma çalışması yapılmıştı.
Son Dakika › Güncel › Lapseki'de Orman Yangını: 2 Kardeş Gözaltında - Son Dakika
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