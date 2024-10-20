Lapseki'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Lapseki'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Lapseki\'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Çanakkale'nin Lapseki ilçesindeki yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

20.10.2024 18:46
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Çanakkale'nin Lapseki ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı Umurbey beldesindeki ormanlık alanda yangın çıktığı ihbarı üzerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı kara ve hava ekipleri bölgeye sevk edildi.

Yoğun mücadele sonucu yangını kısa sürede kontrol altına alan ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman ile Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, yangın yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Vali Toraman, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yangın bilgisi merkeze ulaştığı andan itibaren ekiplerin hızlı bir şekilde yangın mahalline ulaştığını, yangına 4 uçak, 2 helikopter ile havadan, 19 arazöz, 10 su tankeri ve 210 personelle karadan müdahale edildiğini söyledi.

Orman Bölge Müdürü Demirci'nin, komuta helikopteriyle havadan yangın tedbirlerini koordine ettiğini aktaran Toraman, "Yaklaşık 4 hektarlık bir orman alanının etkilendiği değerlendiriliyor. Şu an itibarıyla yangın kontrol altına alındı diyebiliriz. Soğutma ve diğer tedbirlere devam ediyor arkadaşlarımız. Büyük geçmiş olsun diyoruz." dedi.

Mevsim itibarıyla havaların soğumasının yangın çıkmayacağı manasına gelmediğine dikkati çeken Toraman, şöyle devam etti:

"Özellikle vatandaşlarımızdan ricamız bu mevsim itibarıyla anız yakmamaları. Anız yakmak suç. Hem doğaya karşı bir suç hem de kanunlar karşısında bir suç. Dolayısıyla anız yakılmaması lazım. Çanakkale'nin rüzgarı şiddetli, değişken, vatandaş ateşi yaktığında bunu kontrol edebileceğini düşünüyor ama çok rahatlıkla kontrolünden çıkabiliyor. Anız yakanlar hakkında her türlü adli işlem, cezai işlem tereddütsüz uygulanacak. Bu konuda vatandaşlarımızı tekraren uyarıyoruz.

Zeytin hasadı ve bağ bahçe temizliği yapan vatandaşlarımızın da yine ateş konusunda çok dikkatli olmalarını istirham ediyoruz. Çünkü Çanakkale yangına çok duyarlı bir il. Özellikle şiddetli rüzgar nedeniyle yangınlar bir anda büyüyebiliyor. Bütün vatandaşlarımızdan, özellikle köyde kırsal kesimde yaşayan vatandaşlarımızdan, muhtarlarımızdan bu konuda duyarlılık bekliyoruz. Yangın çıktıktan sonra müdahalesi fevkalade güç".

Yangının çıkış sebebiyle ilgili bir tespitin henüz olmadığını belirten Toraman, "Jandarmamız, olay yeri inceleme ekiplerimiz çalışıyorlar. Somutlaştırdıklarında bunun adli takibatını da şüphesiz yapacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Lapseki'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

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