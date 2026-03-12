Laricani, Trump'a Yanıt Verdi - Son Dakika
Laricani, Trump'a Yanıt Verdi

12.03.2026 20:51
İranlı Laricani, Trump'ın savaş açıklamalarına karşı uyarıda bulundu ve bedel ödeyeceklerini belirtti.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Laricani, Trump'ın son açıklamalarına dikkati çekerek "Hatanızı kabul edip bunun bedelini ödeyene kadar sizi rahat bırakmayacağız." dedi.

Laricani, ABD merkezli X sosyal medya platformundan, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile savaşı hızlıca kazanmaları gerektiği yönündeki açıklamasına ilişkin değerlendirmede bulundu

Laricani, "Trump bir kez daha, 'Bu savaşta hızlıca zafere ulaşmalıyız' dedi. Savaş başlatmak kolaydır, ancak birkaç tweet ile bitirilemez." ifadesini kullandı.

ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin durumlarına dikkati çeken Laricani, "Hatanızı kabul edip bunun bedelini ödeyene kadar sizi rahat bırakmayacağız." dedi.

Kaynak: AA

Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Laricani, Trump'a Yanıt Verdi

SON DAKİKA: Laricani, Trump'a Yanıt Verdi - Son Dakika
