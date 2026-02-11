Laricani: Umman, ABD'den Bilgi Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Laricani: Umman, ABD'den Bilgi Aldı

11.02.2026 22:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran yetkilisi Laricani, Umman'ın ABD'den not aldığı bilgileri Tahran'a ilettiğini açıkladı.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, Maskat ziyareti sırasında Ummanlı yetkililerin Amerikalılardan bazı bilgileri not alıp kendilerine verdiklerini söyledi.

İran devlet televizyonuna konuşan Laricani, "Amerikalılara bir mektup vermedik ancak Ummanlı dostlarımız Amerikalılardan bazı bilgileri not alıp Tahran'da incelememiz için bize verdi." dedi.

Laricani, ABD ile bir sonraki tur müzakere tarihinin henüz belirlenmediğini ve bu konuda görüşmelerin sürdüğünü aktardı.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Laricani, İran ile ABD arasında 6 Şubat'ta Umman'da yapılan müzakereler sonrasında önceki gün Maskat'a gitmişti.

Laricani'nin Maskat ziyaretinde mektup detayı dikkati çekmişti

Laricani, dün Maskat'ta Umman Sultanı Heysem bin Tarık ve Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi ile bir araya gelmişti.

Laricani'nin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafta, Busaidi ile yapılan görüşme sırasında oturdukları koltuk üzerinde naylon bir dosya içerisindeki mektup dikkati çekmşiti.

Ziyareti sırasında Laricani'nin, nükleer müzakerelere ilişkin ABD'ye Tahran'ın mesajını ilettiğine dair bilgiler uluslararası basında yer almıştı.

Umman'daki temaslarının ardından Laricani, Katar'a giderek Emir Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile görüşmüştü.

Kaynak: AA

Diplomasi, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Güncel, Tahran, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Laricani: Umman, ABD'den Bilgi Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çete üyesi sanılarak öldürülen madencilerin cesetleri gizli mezarda bulundu Çete üyesi sanılarak öldürülen madencilerin cesetleri gizli mezarda bulundu
Emekli maaşlarına 5 aşamalı model geliyor Sıfır zam alabilirler Emekli maaşlarına 5 aşamalı model geliyor! Sıfır zam alabilirler
Hayatının baharındaydı Nehre düşen gençten 10 gün sonra acı haber geldi Hayatının baharındaydı! Nehre düşen gençten 10 gün sonra acı haber geldi
CHP’de Akın Gürlek alarmı Tüm vekiller “acil“ koduyla Meclis’e çağırıldı CHP'de Akın Gürlek alarmı! Tüm vekiller "acil" koduyla Meclis'e çağırıldı
Menajer Ayşe Barım’ın yargılandığı davada karar günü Menajer Ayşe Barım'ın yargılandığı davada karar günü
Yıllar sonra ortaya çıktı Sahte cesetle gazetecileri kandırmışlar Yıllar sonra ortaya çıktı! Sahte cesetle gazetecileri kandırmışlar

00:06
Temu, gümrük sorununu ithalatçı şirket kurarak aştı
Temu, gümrük sorununu ithalatçı şirket kurarak aştı
23:31
CHP’li Başarır Meclis’teki kavgadan önce Gürlek’le selamlaşmış
CHP'li Başarır Meclis'teki kavgadan önce Gürlek'le selamlaşmış
22:33
Trump’tan açıklama geldi Netanyahu Beyaz Saray’dan eli boş dönüyor
Trump'tan açıklama geldi! Netanyahu Beyaz Saray'dan eli boş dönüyor
22:33
Melih Gökçek’ten TBMM’deki arbede sonrası Mahmut Tanal paylaşımı: Sonuç bu olur
Melih Gökçek'ten TBMM'deki arbede sonrası Mahmut Tanal paylaşımı: Sonuç bu olur
22:25
ABD’de Epstein’in Ohio Eyalet Üniversitesinden jinekoloğa 3 ayda bir 25 bin dolar ödediği ortaya çıktı
ABD'de Epstein'in Ohio Eyalet Üniversitesinden jinekoloğa 3 ayda bir 25 bin dolar ödediği ortaya çıktı
21:23
Kayserispor’da Onugkha ile ipler koptu Kadro dışı kaldı, sosyal medya hesaplarını takipten çıktı
Kayserispor'da Onugkha ile ipler koptu! Kadro dışı kaldı, sosyal medya hesaplarını takipten çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2026 00:13:38. #7.11#
SON DAKİKA: Laricani: Umman, ABD'den Bilgi Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.