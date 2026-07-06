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Laschet'ten Eğitim Vurgusu

Laschet\'ten Eğitim Vurgusu
06.07.2026 13:26
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Eski NRW Başbakanı Laschet, göçmen gençlerin eğitimine dikkat çekti, toplumsal uyumu vurguladı.

Almanya'nın eski Kuzey Ren-Vestfalya (NRW) Eyalet Başbakanı Armin Laschet, göçmen kökenli gençlere sunulan eğitim imkanlarının toplumsal uyum açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Ülkenin Düsseldorf kentinde Stiftung: Bildung! Eğitim! Vakfı tarafından "Kemal Şahin Onursal Vakıf Ödülü" programı düzenlendi.

Eski NRW Eyalet Başbakanı Laschet, eğitim, toplumsal uyum ve entegrasyona katkıları dolayısıyla ilk kez verilen bu ödüle layık görüldü.

Laschet, programda yaptığı konuşmada, ödül dolayısıyla teşekkür ederek, eğitimin toplumları birbirine yakınlaştıran en güçlü köprülerden biri olduğunu söyledi.

Göçmen kökenli gençlerin eğitim fırsatlarına erişiminin önemine dikkati çeken Laschet, iki dilliliğin gençlerin hem kendi kimliklerini korumaları hem de yaşadıkları toplumda güçlü bir gelecek inşa etmeleri açısından önemli rol oynadığını ifade etti.

Eğitim alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Laschet, bu tür çalışmaların toplumsal dayanışmayı güçlendirdiğini belirtti.

Laschet, vakfın, eğitim ve entegrasyon alanındaki çalışmalarını takdir ettiğini dile getirdi.

Stiftung: Bildung! Eğitim! Vakfı Başkanı Saadettin Tüzün de ödülün eğitim, entegrasyon ve toplumsal dayanışmaya katkı sunan kişileri onurlandırmak amacıyla verildiğini belirtti.

Program kapsamında ayrıca vakfın geleneksel "İki Dilli (Almanca-Türkçe) Okuma Yarışması"nda dereceye giren 3. ve 4. sınıf öğrencilerine para ödülü ile sertifikaları verildi. Yarışmanın, çocukların hem Türkçe hem de Almanca dil becerilerini geliştirmesi ve iki dilliliği teşvik etmesi amaçlanıyor.

2012 yılında kurulan Stiftung: Bildung! Eğitim! Vakfı, Almanya'da göçmen kökenli çocuk ve gençlerin eğitimine destek olmak, eğitimde fırsat eşitliğini geliştirmek ve ailelere rehberlik sağlamak amacıyla faaliyet gösteriyor.

Kaynak: AA

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