Lastik Hırsızları Yakalandı
Niksar'da lastik çaldıkları öne sürülen 4 şüpheli, Suşehri'nde yapılan operasyonla yakalandı.
Tokat'ın Niksar ilçesinde araç lastiği çaldıkları öne sürülen 4 şüpheli yakalandı.
İlçe merkezindeki bir iş yerinden lastik çalan 4 kişinin araçlarıyla Suşehri ilçesine gittiği ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.
Suşehri ilçesinde polis tarafından durdurulan araçta Z.A. (33), İ.K. (28), H.T. (22) ve K.D. (34) yakalandı.
Niksar'a getirilen şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: AA
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