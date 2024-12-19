Lastik Yakan Sürücüye 6 Bin Lira Ceza

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Arnavutköy'de trafiğin olağan akışına aykırı olarak "aracıyla lastik yakan" sürücüye 6 bin 223 lira ceza kesildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, İmrahor Mahallesi'nde cadde üzerindeki bir sürücünün, trafiğin olağan akışına aykırı olacak şekilde aracının lastiklerini yerinde döndürüp yakarak duman çıkardığı anlara ait sosyal medyada yayınlanan görüntüler üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, aracın plaka bilgisinden kimliği tespit edilen sürücü E.D'yi yakaladı.

Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "standart dışı plaka (APP) kullanmak", "görüşü engelleyecek süs, aksesuar eşya kullanmak", "yönetmelikte belirtilen diğer hususlara uymamak", "yönetmelikte belirtilen esaslara aykırı ışık takmak" ve "saygısızca araç kullanmak" maddelerinden toplamda 6 bin 223 lira para cezası uygulandı.

Ayrıca sürücü hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem başlatıldı.