Latin Amerika'dan İran Saldırılarına Tepkiler

ABD ve İsrail'in İran'ı hedef alan saldırıları ve İran'ın misillemelerinin ardından??????? bazı Latin Amerika ülkeleri itidal çağrısı yaparken, bazıları ise saldırılardan İran yönetimini sorumlu tuttu.

Venezuela Dışişleri Bakanlığı, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, diplomatik çabalar ve müzakerelerin devam ettiğine işaret ederek İran'a yönelik saldırıları kınadı.

Açıklamada, askeri seçeneğin tercih edilmesinin bölgeyi ve dünyayı daha da istikrarsızlaştıracağı vurgulandı.

Bakanlık, söz konusu saldırıların uluslararası hukuka ve barışçıl çözüm yollarına zarar verdiğini belirterek, Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın göz ardı edildiğini vurguladı.

Şili

Şili Dışişleri Bakanlığı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Orta Doğu'daki ciddi askeri gerilimden endişe duyulduğunu bildirdi.

Açıklamada, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları kınanırken, İran'ın Körfez ülkelerine yönelik misillemeleri de eleştirildi.

Arjantin

Arjantin hükümetinin X hesabından yapılan açıklamada, ABD ve İsrail'in İran'ın bölgesel güvenliğe yönelik tehdidini ortadan kaldırmayı amaçlayan ortak operasyonlarının memnuniyetle karşılandığı ve desteklendiği belirtildi.

İran'ın uluslararası diplomatik çabalara rağmen nükleer programını tamamen durdurmadığı savunulan açıklamada, Körfez ülkelerine ve bölgedeki ABD üslerine yönelik saldırılar kınandı.

Meksika

Meksika Dışişleri Bakanlığının internet sitesinden yapılan açıklamada, Orta Doğu için "itidal" ve "diyalog" çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, Orta Doğu'da tırmanan askeri gerilimden ve ABD ile İsrail'in İran'a yönelik gerçekleştirdiği saldırılardan derin endişe duyulduğu kaydedildi.

Paraguay

Paraguay Dışişleri Bakanlığının X hesabından yapılan paylaşımda, ABD ve İsrail'in saldırılarına destek verildiği belirtilirken, İran'ın Körfez ülkelerine yönelik saldırıları kınandı.

Ekvador

Ekvador Dışişleri Bakanlığı ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, İran'ın Körfez ülkelerine saldırısı kınanırken, terörizmle mücadelede uluslararası çabaların artırılması çağrısı yapıldı.

Peru

Peru hükümeti, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, Orta Doğu'daki mevcut durumdan derin endişe duyduğunu bildirdi.

Açıklamada, bölgede barış ve istikrarın yeniden sağlanması için tüm taraflara gerilimi tırmandıracak adımlardan kaçınmaları ve diplomatik çözüm yollarına öncelik vermeleri çağrısında bulunuldu.