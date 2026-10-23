Lauder, aşırı sağcı bakanlar hükümette kalırsa İsrail'in biteceği uyarısında bulundu

Dünya Yahudi Kongresi Başkanı Ronald Lauder, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kendi siyasi çıkarlarını her şeyin önüne koyduğunu belirtti.

Başbakan Netanyahu'nun eski yakın arkadaşı Lauder, 27 Ekim'deki genel seçim öncesi Haaretz gazetesine verdiği kapsamlı mülakatta İsrail Başbakanı ve aşırı sağcı koalisyon hükümetine yönelik sert eleştirilerde bulundu.

Netanyahu'nun ve liderliğindeki hükümetin siyasi çıkarlarını ülkenin menfaatlerinin önüne koyduğunun altını çizen Lauder, İsrail'in "muz cumhuriyetini andırdığını" belirtti.

Mevcut siyasi tablodan ve iç çekişmelerden derin rahatsızlık duyduğunu belirten Lauder, İsrail'in popülist söylemler yerine ülkenin geleceğini gerçekten önemseyen dürüst liderlere ihtiyacı olduğunu vurguladı.

-"Aşırı sağcı bakanlar hükümette kalırsa İsrail biter"

Lauder, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in eylemlerinin İsrail'e telafisi imkansız zararlar verdiğinin altını çizdi.

"Netanyahu'ya vereceğim tek bir tavsiye var: Hükümette asla olmaması gereken tek şey aşırılık yanlılarıdır. Eğer Ben-Gvir ve Smotrich'in partileri yeni hükümette en ufak bir rol bile alacak olursa, İsrail biter."

"Demokrat Parti'yi kaybettiniz, Cumhuriyetçi Parti'yi de kaybediyorsunuz"

Netanyahu yönetiminin dış politikada attığı adımlarla ABD ile ilişkileri zedelediğini savunan Lauder, İsrail'in ABD'deki partiler üstü desteğini yitirdiğini ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Netanyahu'ya yönelik soğuk tutumuna ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'ndaki mesafeli tavrına dikkati çeken Lauder, İsrail kamuoyuna doğrudan seslenerek, şunları söyledi:

"Demokrat Parti'yi kaybettiniz, şimdi de Cumhuriyetçi Parti'yi kaybediyorsunuz. ve bunların hepsi sizin aptallığınız yüzünden. İsraillilere şunu söylemek istiyorum: Yazıklar olsun size. Babalarınız bu topraklar için savaştı, siz ise aptallık yüzünden her şeyi kaybediyorsunuz. Nokta."

"Netanyahu, barış yerine siyaseti seçti"

1990'ların sonlarında Netanyahu'nun bilgisi ve onayıyla Suriye lideri Hafız Esad ve Lübnan Başbakanı Refik Hariri ile gizli barış müzakereleri yürüttüğünü söyleyen Lauder, İsrail'in işgal altında tuttukları Golan Tepeleri'nden çekilmesini de içeren 10 maddelik bir anlaşma taslağı hazırladıklarını belirtti.

Lauder, o dönem Netanyahu'nun bir barış anlaşması imzalamaya yanaşmadığının altını çizerek şunları aktardı:

"Esad anlaşmayı imzalamaya tamamen hazırdı. Bibi (Netanyahu) de şartları onaylamıştı. Ancak sorumluluk üstlenmemek için anlaşmanın faturasını başkasına kesmek istedi ve Savunma Bakanı Ariel Şaron'u ikna etmemi şart koştu. Netanyahu barış yerine siyaseti seçti. Bir şansı vardı ve çekip gitti."

Sara Netanyahu'nun yüksek meblağlı hediye talepleri

Lauder, Netanyahu ile olan dostluğunun bozulmasında Başbakan'ın eşi Sara Netanyahu'nun kişisel taleplerinin ve medya üzerindeki baskıların da rol oynadığını ifade etti.

Sara Netanyahu'nun kendisinden yüksek meblağlı hediye taleplerinde bulunduğunu ve bunları reddettiğini aktaran Lauder, hissedarı olduğu Kanal 10 televizyon kanalının haber içeriklerine Netanyahu ve yakın çevresi tarafından müdahale edilmek istendiğini, bu talepleri geri çevirmesinin ardından ilişkilerinin tamamen koptuğunu kaydetti.

İsrail basını daha önce Sara Netanyahu'nun Lauder'den şahsen "25 bin dolarlık bir hediye" istediğini yazmıştı.