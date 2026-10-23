Lauder, aşırı sağcı bakanlar hükümette kalırsa İsrail'in biteceği uyarısında bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Lauder, aşırı sağcı bakanlar hükümette kalırsa İsrail'in biteceği uyarısında bulundu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünya Yahudi Kongresi Başkanı Ronald Lauder, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu siyasi çıkarlarını ülke menfaatlerinin önüne koymakla suçladı. Lauder, aşırı sağcı bakanlar Ben-Gvir ve Smotrich'in partilerinin yeni hükümette rol alması halinde İsrail'in biteceğini söyledi.

Dünya Yahudi Kongresi Başkanı Ronald Lauder, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kendi siyasi çıkarlarını her şeyin önüne koyduğunu belirtti.

Başbakan Netanyahu'nun eski yakın arkadaşı Lauder, 27 Ekim'deki genel seçim öncesi Haaretz gazetesine verdiği kapsamlı mülakatta İsrail Başbakanı ve aşırı sağcı koalisyon hükümetine yönelik sert eleştirilerde bulundu.

Netanyahu'nun ve liderliğindeki hükümetin siyasi çıkarlarını ülkenin menfaatlerinin önüne koyduğunun altını çizen Lauder, İsrail'in "muz cumhuriyetini andırdığını" belirtti.

Mevcut siyasi tablodan ve iç çekişmelerden derin rahatsızlık duyduğunu belirten Lauder, İsrail'in popülist söylemler yerine ülkenin geleceğini gerçekten önemseyen dürüst liderlere ihtiyacı olduğunu vurguladı.

-"Aşırı sağcı bakanlar hükümette kalırsa İsrail biter"

Lauder, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in eylemlerinin İsrail'e telafisi imkansız zararlar verdiğinin altını çizdi.

"Netanyahu'ya vereceğim tek bir tavsiye var: Hükümette asla olmaması gereken tek şey aşırılık yanlılarıdır. Eğer Ben-Gvir ve Smotrich'in partileri yeni hükümette en ufak bir rol bile alacak olursa, İsrail biter."

"Demokrat Parti'yi kaybettiniz, Cumhuriyetçi Parti'yi de kaybediyorsunuz"

Netanyahu yönetiminin dış politikada attığı adımlarla ABD ile ilişkileri zedelediğini savunan Lauder, İsrail'in ABD'deki partiler üstü desteğini yitirdiğini ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Netanyahu'ya yönelik soğuk tutumuna ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'ndaki mesafeli tavrına dikkati çeken Lauder, İsrail kamuoyuna doğrudan seslenerek, şunları söyledi:

"Demokrat Parti'yi kaybettiniz, şimdi de Cumhuriyetçi Parti'yi kaybediyorsunuz. ve bunların hepsi sizin aptallığınız yüzünden. İsraillilere şunu söylemek istiyorum: Yazıklar olsun size. Babalarınız bu topraklar için savaştı, siz ise aptallık yüzünden her şeyi kaybediyorsunuz. Nokta."

"Netanyahu, barış yerine siyaseti seçti"

1990'ların sonlarında Netanyahu'nun bilgisi ve onayıyla Suriye lideri Hafız Esad ve Lübnan Başbakanı Refik Hariri ile gizli barış müzakereleri yürüttüğünü söyleyen Lauder, İsrail'in işgal altında tuttukları Golan Tepeleri'nden çekilmesini de içeren 10 maddelik bir anlaşma taslağı hazırladıklarını belirtti.

Lauder, o dönem Netanyahu'nun bir barış anlaşması imzalamaya yanaşmadığının altını çizerek şunları aktardı:

"Esad anlaşmayı imzalamaya tamamen hazırdı. Bibi (Netanyahu) de şartları onaylamıştı. Ancak sorumluluk üstlenmemek için anlaşmanın faturasını başkasına kesmek istedi ve Savunma Bakanı Ariel Şaron'u ikna etmemi şart koştu. Netanyahu barış yerine siyaseti seçti. Bir şansı vardı ve çekip gitti."

Sara Netanyahu'nun yüksek meblağlı hediye talepleri

Lauder, Netanyahu ile olan dostluğunun bozulmasında Başbakan'ın eşi Sara Netanyahu'nun kişisel taleplerinin ve medya üzerindeki baskıların da rol oynadığını ifade etti.

Sara Netanyahu'nun kendisinden yüksek meblağlı hediye taleplerinde bulunduğunu ve bunları reddettiğini aktaran Lauder, hissedarı olduğu Kanal 10 televizyon kanalının haber içeriklerine Netanyahu ve yakın çevresi tarafından müdahale edilmek istendiğini, bu talepleri geri çevirmesinin ardından ilişkilerinin tamamen koptuğunu kaydetti.

İsrail basını daha önce Sara Netanyahu'nun Lauder'den şahsen "25 bin dolarlık bir hediye" istediğini yazmıştı.

Kaynak: AA
Binyamin NetanyahuPolitikaİsrailGüncelDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünya deviyle resmen dalga geçti: 4-0’dan sonra yavaşlamalarını söyledim Dünya deviyle resmen dalga geçti: 4-0’dan sonra yavaşlamalarını söyledim
Mısır’da çektikleri müstehcen videolar başlarını yaktı İki fenomen 10 yıl hapis istemiyle karşı karşıya Mısır’da çektikleri müstehcen videolar başlarını yaktı! İki fenomen 10 yıl hapis istemiyle karşı karşıya
Aleyna Kalaycıoğlu tahliye sonrası davanın kilit ismiyle görüntülendi Aleyna Kalaycıoğlu tahliye sonrası davanın kilit ismiyle görüntülendi
Nereden nereye Bu çocuğun adını şimdi dünya ezbere biliyor Nereden nereye! Bu çocuğun adını şimdi dünya ezbere biliyor
Diş ağrısı sandı, yıllarca dayanılmaz acılar çekti Yüzüne rüzgâr değmesi bile yetiyor Diş ağrısı sandı, yıllarca dayanılmaz acılar çekti! Yüzüne rüzgâr değmesi bile yetiyor
AK Parti iddialarına noktayı koydu Besim Dutlulu sessizliğini bozdu AK Parti iddialarına noktayı koydu! Besim Dutlulu sessizliğini bozdu
09:13
Beşiktaş maçında inanılmaz pozisyon Tepkiler çığ gibi
Beşiktaş maçında inanılmaz pozisyon! Tepkiler çığ gibi
09:02
Salah alev alev yanıyor 13 yıl sonra bir ilk
Salah alev alev yanıyor! 13 yıl sonra bir ilk
08:53
Milyonların sevgilisi kaza yaptı Arabası bu hale geldi
Milyonların sevgilisi kaza yaptı! Arabası bu hale geldi
08:51
Tutuklu iş insanının İngiltere’deki serveti ortaya çıktı Hesaplar donduruldu
Tutuklu iş insanının İngiltere'deki serveti ortaya çıktı! Hesaplar donduruldu
08:32
Çorum’da iş yerinde kaza geçiren bovling salonu çalışanı 28 yaşındaki Melike Yeter öldü
Çorum'da iş yerinde kaza geçiren bovling salonu çalışanı 28 yaşındaki Melike Yeter öldü
07:45
İlker Ercan’dan 0 Rh pozitif kan çağrısı: Nev dün gece yeniden solunum cihazına bağlandı
İlker Ercan'dan 0 Rh pozitif kan çağrısı: Nev dün gece yeniden solunum cihazına bağlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2026 09:29:33. #.0.2#
SON DAKİKA: Lauder, aşırı sağcı bakanlar hükümette kalırsa İsrail'in biteceği uyarısında bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei