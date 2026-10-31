Lavrio Limanı'nda İsrailli firmaya satışı protesto eden eylem düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Lavrio Limanı'nda İsrailli firmaya satışı protesto eden eylem düzenlendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yunanistan'da Lavrio Limanı'nın İsrailli firmaya satışına karşı eylem düzenlendi. Eylemciler, özelleştirme kararının iptalini ve limanın silah ile askeri teçhizat nakliyesinde kullanılmamasını isteyerek hükümete tepki gösterdi.

Yunanistan'daki Lavrio Limanı'nın İsrailli bir firmaya satılmasına karşı eylem düzenlendi.

Lavrio Limanı'nda toplanan eylemciler, limanın özelleştirilmesine karşı olduklarını vurguladı.

Limanı satın almak isteyenler arasında İsrail merkezli "Israel Shipyards Industries" firmasının öne çıktığına dikkati çeken eylemciler, şirketin İsrail savaş sanayisinin bir parçası olduğunu belirtti.

Eylemciler, limanın özelleştirilmesine ilişkin kararın iptal edilmesini ve burasının silah ile askeri teçhizat nakliyesinde kullanılmamasını istedi.

AA muhabirine konuşan eylemci Sofia Topalidu, eylemle hükümete, Lavrio Limanı'nın İsrailli firmaya satılmasını ve soykırım ile savaşlarda kullanılmasını istemedikleri mesajını vermeyi amaçladıklarını belirterek, "Lavrio Limanı'nın İsraillilere satılmasına hayır diyoruz, İsrail denen savaş makinesine hayır diyoruz." ifadesini kullandı.

Eylemci Evangelia Sotiropulu da limanın özelleştirilmesine ve soykırım mekanizmasının bir parçası haline getirilmesine karşı çıktıklarını söyledi.

Bu durumu Lavrio halkı için "kabus" olarak nitelendiren Sotiropulu, Yunan hükümetinin İsrail'e liman ve altyapı imkanı sağlamasına karşı olduklarını dile getirdi.

Yunanistan'ın İsrail ile silah alımına yönelik imzaladığı anlaşmaya da değinen Sotiropulu, "İsrail'in soykırım mekanizmasına inanılmaz paralar aktarılıyor. Aşil Kalkanı anlaşmasının imzalanmasıyla, bu soykırım, apartheid ve etnik temizlik rejimine yaklaşık 3,5 milyar avro verildi. Lavrio'nun katillerin ve soykırımcıların harekat üssü olmasına izin vermeyeceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA
YunanistanGüncelDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sürüden ayrılan koyunun peşine düştü Hayatının sürprizini yaşadı Sürüden ayrılan koyunun peşine düştü! Hayatının sürprizini yaşadı
Salah krizi büyüyor Mısır’dan Trabzon’a özel heyet geliyor, Federasyon devrede Salah krizi büyüyor! Mısır'dan Trabzon'a özel heyet geliyor, Federasyon devrede
Sarıgül ailesinin kara kutusu itirafçı oldu 4 ülkede neler yapmışlar neler Sarıgül ailesinin kara kutusu itirafçı oldu! 4 ülkede neler yapmışlar neler
Eşi ve 2 kızının kahreden kaderi onu da buldu İnşaat ustasına acı veda Eşi ve 2 kızının kahreden kaderi onu da buldu! İnşaat ustasına acı veda
Toprağa gömülü yoğurt kabını açtı Gördüklerine inanamadı Toprağa gömülü yoğurt kabını açtı! Gördüklerine inanamadı
Vatandaşlarla alay eden adliye katibinin cezası belli oldu Vatandaşlarla alay eden adliye katibinin cezası belli oldu
17:31
Mohamed Salah ve Köksal Baba’dan sürpriz buluşma İşte nedeni
Mohamed Salah ve Köksal Baba'dan sürpriz buluşma! İşte nedeni
16:43
Nereden nereye Bu çocuğu şimdi bütün Türkiye tanıyor
Nereden nereye! Bu çocuğu şimdi bütün Türkiye tanıyor
16:22
Sarıgül soruşturmasında yeni ifade Gençlik kampına katılan şüpheliden taciz iddiası
Sarıgül soruşturmasında yeni ifade! Gençlik kampına katılan şüpheliden taciz iddiası
16:18
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, İstanbul’da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, İstanbul'da! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü
15:37
Kızını ve erkek arkadaşını öldüren baba: Namusumu temizledim
Kızını ve erkek arkadaşını öldüren baba: Namusumu temizledim
15:04
Batman’da üretiliyor, dünya kullanıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüden açıkladı
Batman'da üretiliyor, dünya kullanıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüden açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2026 17:44:02. #7.12#
SON DAKİKA: Lavrio Limanı'nda İsrailli firmaya satışı protesto eden eylem düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android