Lavrov: ABD Orta Doğu'yu Savaşa Sürüklüyor - Son Dakika
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Lavrov: ABD Orta Doğu'yu Savaşa Sürüklüyor

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD'nin eylemlerinin Orta Doğu'daki durumu istikrarsızlaştırdığını söyledi.

31.10.2024 15:47
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin eylemlerinin Orta Doğu bölgesini büyük savaş eşiğine getirdiğini belirterek, "(ABD Başkanı Joe) Biden yönetimi, Filistin halkının trajedisini sona erdirecek her türlü girişimi engelliyor." dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Lavrov, Belarus başkenti Minsk'te düzenlenen 2. Uluslararası Avrasya Güvenliği Konferansı'na katıldı.

Lavrov, buradaki konuşmasında, ABD ve müttefiklerinin Avrasya bölgesini jeopolitik mücadele alanına dönüştürmeye çalıştığını belirterek, "Avrasya bölgesindeki istikrar uzun vadeli güvenlik garantileriyle sağlanabilir." ifadesini kullandı.

Bakan Lavrov, Batı'nın diğer bölgelerde durumu istikrarsızlaştırmaya çalıştığına işaret ederek, "Batı, Güney Kafkasya'ya yönelik yıkıcı eylemlerde bulunuyor, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ilişkilerinin iyileştirilmesi sürecinde kendi kurallarını empoze etmeye çalışıyor." dedi.

"Batı, Gazze konusunda sessiz kalıyor"

ABD'nin Orta Doğu'ya yönelik yaklaşımını eleştiren Lavrov, "ABD'nin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından onaylanan İran nükleer anlaşmasından tek taraflı olarak çekilmesi, Arap- İsrail meselesinin çözüm sürecini tekeline alma çabası, bölgede feci sonuçlara yol açtı. Bu, stratejik açıdan öneme sahip olan bölgeyi istikrarsızlığın ve büyük savaşın eşiğine getirdi." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Lavrov, Gazze Şeridi ve Batış Şeria'daki duruma ilişkin ise "İsrail'in operasyonu sonucunda 1 yılda ölen Filistinli sivil sayısı, Kiev'deki darbeden sonra 10 yıl içinde her iki tarafta ölen kişi sayısından iki kat daha fazla." dedi.

"Batı, Gazze konusunda sessiz kalıyor." diyen Lavrov, "(ABD Başkanı Joe) Biden yönetimi, Filistin halkının trajedisini sona erdirecek her türlü girişimi engelliyor." ifadesini kullandı.

Lavrov'un ikili görüşmeleri

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Minsk'teki konferans kapsamında, Belaruslu mevkiadşı Maksim Rıjenkov ile görüştü.

İkili ilişkiler ve uluslararası konuların ele alındığı görüşmede, iki bakan Rusya ile Belarus'un savunma ve güvenlik arasındaki işbirliğinin derinleştirilmesi önemine vurgu yaptı.

Lavrov, ayrıca Sırbistan Başbakan Yardımcısı Aleksandr Vulin ile de bir araya gelerek, Balkanlar'daki durumu ele aldı.

Kaynak: AA

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