Lavrov, Alman ve İngiliz savunma bakanlarını 'aklı yerinde olmayan' diye eleştirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Almanya Savunma Bakanı Pistorius ve İngiltere Savunma Bakanı Streeting'in Ukrayna'nın Rus topraklarına yönelik saldırılarını destekleyen sözlerini eleştirdi. Lavrov, 'Aklı yerinde olmayan şahısların açıklamalarını yorumlayamam' dedi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius ve İngiltere Savunma Bakanı Wes Streeting'in, Ukrayna'nın Rus topraklarına yönelik saldırılarını destekleyen açıklamalarını eleştirerek, söz konusu isimlerin "akıllarının yerinde olmadığını" söyledi.
"Rossiya 1" televizyon kanalına konuşan Lavrov, Ukrayna krizine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Almanya Savunma Bakanı Pistorius ve İngiltere Savunma Bakanı Streeting'in, Ukrayna'nın Rus topraklarına yönelik saldırılarını destekleyen açıklamalarına tepki gösteren Lavrov, "Aklı yerinde olmayan şahısların açıklamalarını yorumlayamam." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA
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