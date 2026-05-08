Lavrov: Batılılar Kutsal Bayramımızı Bozmaya Çalışıyor

08.05.2026 12:52
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı'daki Nazilerin Ukrayna üzerinden yaptıklarına merhamet gösterilmeyeceğini belirterek, "Onlar (Batılılar), kutsal bayramımızı bozmaya çalışıyor." dedi.

Lavrov, başkent Moskova'da, eski Sovyetler Birliği'nin İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nı mağlup etmesinin 81. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anma törenine katıldı.

Batılı ülkelerin, Ukrayna'ya silah sevkiyatı yaparak Rusya'ya karşı saldırgan eylemlerde bulunmaya çalıştığını kaydeden Lavrov, bu hususta Ukrayna'nın kullanıldığını söyledi.

9 Mayıs Zafer Günü vesilesiyle düzenlenecek etkinlikleri engelleme girişimlerinin olduğuna işaret eden Lavrov, "Onlar (Batılılar), kutsal bayramımız bozmaya çalışıyor. Bunun neyle sonuçlanacağını bilmiyorum. Ancak Batı'da yeniden canlanan Nazilerin Ukrayna üzerinden yaptıklarına merhamet gösterilmeyecek." ifadelerini kullandı.

Lavrov, Ukrayna topraklarından çıkan her türlü güvenlik tehdidinin ortadan kaldırılması gerektiğini vurguladı.

Avrupa ülkelerinin, Rusya'yı stratejik yenilgiye uğratmaya çalıştığını söyleyen Lavrov, "Avrupa'da Hitler'in yaptıklarını tekrarlama ve Rusya'ya karşı yeniden saldırmak için hazırlanma yönünde çağrılar yapılıyor." dedi.

Bakan Lavrov, Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in Alman ordusunu Avrupa'da en güçlü ordu kılma niyetinin "şaşırtıcı" olduğunu belirtti.

Kaynak: AA

