Lavrov, Çin'de Vang Yi ile Görüştü - Son Dakika
Lavrov, Çin'de Vang Yi ile Görüştü

14.04.2026 18:19
Lavrov, Pekin'de Vang Yi ile görüşerek uluslararası krizler ve güvenlik mimarisi üzerine konuştu.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile bir araya geldi.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Lavrov, Çin'in başkenti Pekin'e resmi ziyaret gerçekleştirdi.

Lavrov, ziyaret çerçevesinde Çinli mevkidaşı Vang ile bir araya geldi.

Burada konuşan Lavrov, uluslararası ilişkilerin temel unsurlarının son derece ağır sınamalardan geçtiğini belirtti.

Lavrov, bunun için Latin Amerika'da, Venezuela'da yaşananlara ve halihazırda Orta Doğu'da devam eden gelişmelere bakmanın yeterli olacağının altını çizdi.

Batı'nın, Rusya'ya "stratejik yenilgi" yaşatmak amacıyla yapay biçimde oluşturmayı hedeflediği Ukrayna krizinin bugün özellikle Avrupalılar tarafından Avrasya kıtasının batısında yeni ve saldırgan bir blok oluşturma planlarının geliştirilmesi için kullanıldığını savunan Lavrov, bu plana Ukrayna yönetiminin de dahil edildiğini, söz konusu oluşumun Rusya'yı açık bir hedef haline getirdiğini dile getirdi.

Lavrov, Avrasya kıtasının doğu kesiminde de son derece tehlikeli gelişmelerin devam ettiğine dikkati çekerek, Tayvan meselesi, Güney Çin Denizi sorunu ve Kore Yarımadası'nda gerilimin artırılmasının bu kapsamda öne çıktığını bildirdi.

Uzun yıllar işbirliği ve iyi komşuluk alanı olan "ASEAN merkezli" olarak adlandırılan bölgenin de parçalanmaya çalışıldığını anlatan Lavrov, "Bu amaçla, Çin ile Rusya'yı çevrelemeye yönelik, küçük ölçekli ve blok niteliği taşıyan yapılar oluşturulmaktadır. Kıtamız sürekli ilgi gerektiriyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Avrasya genelinde kapsayıcı bir güvenlik mimarisi oluşturulmasına yönelik girişimi doğrultusunda somut adımları ele alacaklarını da sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, Pekin, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lavrov, Çin'de Vang Yi ile Görüştü - Son Dakika

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2026 18:30:28.
SON DAKİKA: Lavrov, Çin'de Vang Yi ile Görüştü - Son Dakika
