Lavrov\'dan Grynspan\'a BM Vurgusu

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) Genel Sekreteri Rebeca Grynspan ile görüştü.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Lavrov, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter adayı Grynspan'ı kabul etti.

Lavrov, görüşmede, Grynspan'a "BM Genel Sekreter adaylarının, BM Şartı'nın ilkelerine bağlı kalmaları, üye devletlerin çıkarları doğrultusunda tarafsız yaklaşım sergilemeleri ve BM'yi çok kutuplu dünya düzeni gerçeğine uyarlamaları gerektiğini" vurguladı.

Grynspan da Lavrov'a günün zorlukları doğrultusunda BM'nin etkinliği ve potansiyelin artırılmasını öngören adaylık programı hakkında bilgi verdi.

Her iki taraf da BM'nin dünyada yaşanan olaylardaki merkezi koordinasyon rolüne olan bağlılıklarını teyit etti.