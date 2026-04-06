Lavrov'dan İslam Ülkeleriyle İşbirliği Vurgusu

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İslam ülkeleriyle bağların güçlendirilmesine öncelik verdiklerini belirterek, "İslam, diğer geleneksel dinlerle birlikte ülkemizin manevi, tarihi ve kültürel mirasının ayrılmaz parçası." dedi.

Başkent Moskova'da, "Rusya-İslam Dünyası" Stratejik Vizyon Grubu temsilcileri ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üye ülkeleri büyükelçilerince toplantı düzenlendi.

Toplantıya, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Rusya Başbakan Yardımcısı Marat Husnullin ve Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti Reisi Rustem Minnihanov da katıldı.

Lavrov, burada yaptığı konuşmada, etnik ve dinler arasındaki uyumun, Rus devletinin önemli unsuru olduğunu belirterek, "İslam, diğer geleneksel dinlerle birlikte ülkemizin manevi, tarihi ve kültürel mirasının ayrılmaz parçası. Dost İslam ülkeleriyle karşılıklı yarar sağlayan bağların güçlendirilmesi ve İİT ile de diyaloğun sürdürülmesi, Rus dış politikasındaki öncelikli konular arasında bulunuyor." diye konuştu.

"Rusya-İslam Dünyası" Stratejik Vizyon Grubu'nun bu yıl 20. yılını kutladığını söyleyen Lavrov, bu süreçte yapılan çalışmaların sonuç verdiğini, İslam ülkeleriyle Orta Doğu'daki durum dahil, uluslararası meselelerle ilgili güvene dayalı diyaloğun kurulduğunu vurguladı.

Lavrov, Rusya ve İslam ülkelerinin küresel ve bölgesel konulara ilişkin sergilediği yaklaşımların örtüştüğünü belirterek, "Birleşmiş Milletler'in (BM) ilkelerine bağlılık bizleri birleştiriyor. Çok kutuplu dünya düzeninin inşa edilmesinden yanayız." ifadelerini kullandı.

Bakan Lavrov, İslam dünyası ile ekonomi ve ticaret alanındaki işbirliğine ve ortak yatırım projelerine önem verdiklerini dile getirdi.

Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'ın bu yıl İslam dünyasının kültür başkenti olarak ilan edildiğine dikkati çeken Lavrov, mayısta Kazan'da 17. "Rusya-İslam Dünyası: KazanForum" uluslararası ekonomi forumunun düzenleneceği bilgisini paylaştı.

Başbakan Yardımcısı Husnullin: "Rusya'nın İslam ülkeleriyle stratejik ortaklığı önem kazanıyor"

Rusya Başbakan Yardımcısı Husnullin ise ülkelerle karşılıklı çıkar ve saygıya dayalı ortaklığı güçlendirmeye devam ettiklerini belirterek, "Bu ilkeler, adil ve sürdürülebilir dünya düzeninin temelini oluşturuyor." dedi.

Husnullin, Orta Doğu'daki çatışmaların en kısa zamanda sonlandırılacağı umudunu paylaşarak, "Bu koşullarda, Rusya'nın İslam ülkeleriyle stratejik ortaklığı önem kazanıyor." ifadesini kullandı.

Rusya'nın elde ettiği deneyimi ve teknolojisini paylaşmaya hazır olduğunu dile getiren Husnullin, ulaşım bağlantılarının oluşturulması ve geliştirilmesinin önemini vurguladı.

Husnullin, "Çok yönlü işbirliğimiz kapsamında, her şeyden önce istikrar ve refaha ortak katkı sağlamayı, güçlü dostluk bağlarımızı güçlendirmeyi hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Minnihanov: "Orta Doğu'da gerginliğin artmasından endişeliyiz"

Tataristan Cumhuriyeti Reisi ve "Rusya-İslam Dünyası" Stratejik Vizyon Grubu Başkanı Minnihanov, Orta Doğu'daki duruma değinerek, "Bölgede gerginliğin artmasından, İslam ortaklarımızın topraklarına yönelik saldırılardan ve altyapının tahrip edilmesinden derinden endişeliyiz. Bölgedeki durumun iyileştirilmesinden ve diplomatik araçlarla çözülmesinden yanayız." dedi.

Filistin meselesinin de henüz çözülmediğini ve Gazze Şeridi'nde feci insani durumun yaşandığını belirten Minnihanov, Rusya'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) kararları doğrultusunda Filistin Devleti'nin kurulmasından yana olduğunu vurguladı.

"Rusya-İslam Dünyası" Stratejik Vizyon Grubu'nun 20 yıl önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in inisiyatifiyle kurulduğuna dikkati çeken Minnihanov, bunun Rusya ile İslam ülkeleri arasında diyaloğu güçlendiren, geleneksel değerleri koruyan platform haline dönüştüğünü söyledi.

Minnihanov, mayısta Kazan'da düzenlenecek 17. "Rusya-İslam Dünyası: KazanForum" uluslararası ekonomi forumu programıyla ilgili bilgi verdi.