Lavrov: İngiltere Ukrayna ile Savaşta Taraf - Son Dakika
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Lavrov: İngiltere Ukrayna ile Savaşta Taraf

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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, İngiltere'nin Ukrayna'ya desteğini savaşa katılım olarak değerlendirdi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İngiltere'yi Ukrayna'daki savaşın tarafı olarak değerlendirme hakkına sahip olduklarını belirterek, "İngiltere, Ukrayna ile sonuna kadar olursa İngiltere adına üzülüyorum." dedi.

Rossiya-1 televizyon kanalına konuşan Lavrov, İngiltere Başbakanı Andy Burnham'ın, Ukrayna'ya desteği sürdürecekleri yönündeki açıklamasını değerlendirdi.

"İngiltere, Ukrayna ile sonuna kadar olursa, İngiltere adına üzülüyorum." diyen Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daha önce "birilerinin Rus çıkarları ve mülkiyetine zarar vermesi durumunda, Dünya Okyanusu'nun herhangi bir bölgesinde harekete geçme hakkına sahip oldukları" uyarısında bulunduğuna dikkati çekti.

Lavrov, "Aynı şekilde İngiltere Füze Kuvvetlerinin Rusya'ya karşı düzenlenen saldırılarda yer almasını da tüm sonuçlarıyla birlikte savaşa katılım olarak değerlendirme hakkına da sahibiz." ifadesini kullandı.

Olay

Rusya'nın Londra Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, İngiltere "Ukrayna krizini tırmandırma yönünde bilinçli tercihte bulunmakla" suçlanmıştı.

İngiltere'nin Ukrayna'ya verdiği desteğin sonuçları olacağı uyarısında bulunulan açıklamada, "Çatışmaya ne kadar derin dahil olursa ve Kiev'in terör mekanizmasına ne kadar fazla destek verirse, ödeyeceği bedel de o kadar yüksek olacaktır." ifadesi kullanılmıştı.

İngiltere Başbakanı Andy Burnham, Rusya'nın, İngiltere'nin Ukrayna'daki savaşa daha fazla dahil olması halinde "ödeyeceği bedelin de artacağı" yönündeki uyarısına rağmen, Kiev'e desteğin süreceğini bildirmişti.

İngiltere Savunma Bakanlığı da Ukrayna'nın Rusya'ya karşı kendisini savunması için ihtiyaç duyduğu ekipmanı sağlama konusunda kararlı olduğunu açıklamıştı.

İngiltere, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaştan bu yana Kiev'in en büyük uluslararası destekçileri arasında yer alıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Lavrov: İngiltere Ukrayna ile Savaşta Taraf - Son Dakika

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