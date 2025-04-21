Lavrov: İslam Dünyası ile Güçlü İlişkilerimiz Var - Son Dakika
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Lavrov: İslam Dünyası ile Güçlü İlişkilerimiz Var

Lavrov, Rusya'nın İslam dünyasıyla güvene dayalı dostane ilişkiler sürdürdüğünü belirtti.

21.04.2025 22:15
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İslam dünyası ile güvene dayalı, dostane ilişkileri sürdürdüklerini belirterek, "Bizi çok şey birleştiriyor." dedi.

Başkent Moskova'da, Rusya-İslam Dünyası Stratejik Vizyon Grubu temsilcileri ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üye ülkeleri büyükelçilerince toplantı düzenledi.

Toplantıya, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti Reisi Rustem Minnihanov ile Rusya Başbakan Yardımcısı Marat Husnullin de katıldı.

Lavrov, burada yaptığı konuşmada, İİT ile işbirliğine önem verdiklerini belirterek, "İİT ile güncel uluslararası konularda sağlam ve güvenilir diyaloğumuz var." ifadesini kullandı.

Rusya-İslam Dünyası Stratejik Vizyon Grubunun da Rusya ile İİT arasındaki ilişkilerinde önemli rol oynadığını dile getiren Lavrov, bu grubun Rusya ile İslam dünyası arasındaki dostluğu ve güveni güçlendirdiğini söyledi.

Lavrov, Rusya'da Müslümanlığı benimseyen milyonlarca vatandaşın yaşadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Ülkemiz geleneksel olarak İslam dünyasıyla güvene dayalı, dostane ilişkileri sürdürüyor. Bizi çok şey birleştiriyor. Yabancı değerlerin dışarıdan empoze edilmesinin kabul edilmez olduğu anlayışa sahibiz. Ulusal çıkar ve geleneklere dayalı bağımsız dış ve iç politikalar izleyen ülkelere yönelik tek taraflı olarak yaptırımların uygulanmasına karşı çıkıyoruz."

Bakan Lavrov, mayısta Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da 16. "Rusya-İslam Dünyası: KazanForum" uluslararası ekonomi forumunun düzenleneceği bilgisini paylaştı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Lavrov: İslam Dünyası ile Güçlü İlişkilerimiz Var - Son Dakika

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