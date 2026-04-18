Lavrov: İstanbul'da Müzakerelere Açığız
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Lavrov: İstanbul'da Müzakerelere Açığız

18.04.2026 16:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, İstanbul'da Ukrayna müzakerelerinin yeniden başlamasına olumlu baktı.

Antalya Diplomasi Forumu'na katılan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin müzakerelerin İstanbul'da yeniden başlatılması olasılığını olumlu karşıladıklarını belirterek "Eğer ortağımız müzakere etmeye hazırsa biz buna hazırız. Üstelik bu, Ukraynalı meslektaşlarımızın, geçmişteki üzücü eylemlerine rağmen geçerli." dedi.

Bakan Lavrov, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Antalya Diplomasi Forumu (ADF) 2026 kapsamında, TRT World'den Alican Ayanlar'ın moderatörlüğünü yaptığı "ADFTalks" paneline konuşmacı olarak katıldı.

AA muhabirinin, "Abu Dabi'deki müzakere sürecinde yaşanan zorluklar göz önüne bulundurulduğunda, Rusya-Ukrayna müzakerelerinin İstanbul'da yeniden başlaması olasılığını nasıl değerlendiriyorsunuz? Türkiye'nin arabuluculuk rolü bu aşamada ne kadar etkili?" sorusunu Lavrov, "Müzakerelerin, İstanbul'da yeniden başlatılması olasılığını olumlu karşılıyoruz. Müzakerelerin yeniden başlaması konusu şu anda en önemli değil. Kimseyi müzakereye zorlamadık. Her zaman şu şekilde hareket ettik; eğer ortağımız müzakere etmeye hazırsa biz buna hazırız. Üstelik bu, müzakere ettiğimiz Ukraynalı meslektaşlarımızın, geçmişteki üzücü eylemlerine rağmen geçerli." diye yanıtladı.

Lavrov, Ukrayna'yla İstanbul'da Nisan 2022'de müzakerelerin yapıldığını anımsatarak "Orada, Ukraynalı müzakerecilerin tekliflerini temel olarak kabul ettik. Sonra Ukraynalılara bunu yapmayı yasakladılar ve 'savaşmaya devam edin' dediler." ifadelerini kullandı.

Ukrayna'yla müzakerelerin geçen yıl da İstanbul'da yapıldığına dikkati çeken Lavrov, "Bu müzakerelerde Ukraynalılara heyet başkanlarının seviyesinin önemli ölçüde artırılması ve insani, askeri, siyasi olmak üzere 3 müzakere grubunun oluşturulmasını teklif ettik. Onlar, bununla ilgilenmediğini söyledi." diye konuştu.

"ABD ile ekonomi alanındaki ikili ilişkilerin geleceğini konuşma zamanı geldi"

Rusya-ABD ilişkilerine de değinen Lavrov, "Mevcut Amerikan yönetimiyle pratik gelişmeler konusunda birçok görüş ayrılığımız var. (Eski ABD Başkanı Joe) Biden döneminde uygulanan yaptırımlar kaldırılmadı, diplomatik mülkümüz geri verilmedi, şirketlerimize yeni yaptırımlar uygulandı." dedi.

Lavrov, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, Rus petrol şirketleri Rosneft ve Lukoil'e yönelik yaptırım kararı aldığına dikkati çekerek şöyle devam etti:

"Onlar (Amerikalılar), ABD'nin küresel enerji piyasalarında hakimiyet kurma yönündeki hedefi gizlemiyor bile. Venezuela ve Basra Körfezi'ndeki girişim de buraya dahil. Amerikan şirketlerinin, TürkAkım doğal gaz boru hattının Avrupa'daki kısmını, Ukrayna topraklarından geçen boru hattını satın almak istediği konuşuluyor. Enerji alanında hakimiyet kurma hedefi konuldu."

Amerikan tarafıyla ekonomi alandaki ikili ilişkilerin geleceğini konuşma zamanının geldiğini belirten Lavrov, "ancak Biden ile kıyasla Trump'ın Rusya ile diyaloğu sürdürme niyetinde olduğunu" dile getirdi.

Lavrov, ABD'nin İran'a yönelik saldırılar düzenleyerek Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı üzerinden geçen petrolün kontrolünü ele geçirmeyi hedeflediğini söyledi.

"Filistin meselesine ilgi gösterilmesi lazım"

Basra Körfezi'ndeki durumun yanında Filistin meselesine de ilgi gösterilmesi gerektiğinin altını çizen Lavrov, Suriye'de de zor süreçlerin devam ettiğine işaret etti.

Lavrov, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "komşu ülkelerin topraklarını zikrederek yeni bir İsrail devletinin doğuşuna tanık oldukları" yönünde açıklama yaptığına dikkati çekti.

"Bazı NATO ülkelerinin, Avrupa Birliği (AB), Türkiye, İngiltere ve Ukrayna'yı dahil edecek yeni bir ittifak kurmayı teklif ettiğini" aktaran Lavrov, "Modern insanlık tarihinde 3. kez küresel tehdit Avrupa'dan kaynaklanacak. Ukrayna'nın küresel tehdidin tetikleyicisi haline gelmesi için her şey yapılıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Lavrov, Rusya'nın kırmızı çizgilerine ilişkin "Bazıları bizi de 'kağıttan kaplan' olarak tanımlayabilir. Ancak böyle kıyaslamalardan kaçınmayı tavsiye ediyorum. Sabır gibi bir özelliğimiz var ancak bir noktada sabır tükeniyor. Bu kırmızı çizginin nerede olduğunu kimsenin anlamaması iyi bir şey." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Diplomasi, İstanbul, Güvenlik, Güncel, Rusya, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2026 17:13:28.
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.