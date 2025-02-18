Lavrov, Suudi Veliaht ile Görüştü

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(ANKARA) - ABD- Rusya arasındaki görüşme sona erdikten sonra Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Başbakanı Muhammed bin Salman el Saud ile görüştü.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gerçekleştirilen ABD-Rusya arasındaki dışişleri bakanları düzeyindeki görüşme sona erdi. Görüşmeden sonra Rusya Dışişileri Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşıma göre, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Başbakanı Muhammed bin Salman el Saud ile bir araya geldi. Lavrov ve bin Selman arasında ikili bir görüşme gerçekleşti.