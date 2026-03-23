Lavrov ve Erakçi telefonda Basra Körfezi'ni görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İranlı mevkidaşı Abbas Erakçi ile Basra Körfezi'ndeki durumu telefonda ele aldı.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Lavrov ve Erakçi, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

"ABD ile İsrail'in saldırganlığı sonucunda Basra Körfezi'nde kötüleşen durumun" ele alındığı görüşmede, Lavrov, "ABD ve İsrail'in Buşehr Nükleer Santrali dahil İran'ın nükleer altyapısına yönelik saldırılarının kesinlikle kabul edilemez olduğunu, bu saldırıların Rus personelinin güvenliği için riskler oluşturduğunu ve tüm bölge ülkeleri için feci çevresel sonuçlar doğurabileceğini" vurguladı."

İki bakan, görüşmede, Washington ve Tel Aviv'in kışkırttığı çatışmanın Hazar Denizi'ne de sıçramasının endişe verici olduğunu belirtti.

Lavrov, çatışmaların derhal sonlandırılmasına, başta İran olmak üzere tüm tarafların meşru çıkarlarını dikkate alan siyasi bir çözüme ihtiyaç olduğuna ve bu tutumun Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) de esas alınacağına dikkati çekti.

Erakçi de İran'a diplomatik ve diğer destekler, özellikle de insani yardım sağlamasından dolayı Rus yönetimine minnettar olduğunu kaydetti.

"İran'ın yanıtı hızlı ve kararlı olacaktır"

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Erakçi, ABD'nin İran'ın enerji altyapısına yönelik saldırı tehdidini, "açık bir savaş suçu ve soykırım örneği" şeklinde nitelendirerek, "Böyle bir tehdit gerçekleştirilirse, İran'ın yanıtı hızlı ve kararlı olacaktır." ifadesini kullandı.

Hürmüz Boğazı'ndaki duruma ilişkin İran'a yöneltilen suçlamalara da değinen Erakçi, "Hürmüz Boğazı'ndaki güvensizlik, ABD ve siyonist rejimin, İran'a karşı yasa dışı saldırılarının doğrudan bir sonucudur ve uluslararası toplum, bu iki rejimi kanunsuzlukları ve suçlarından ötürü sorumlu tutmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.