Lavrov ve Gallagher Ukrayna krizini görüştü - Son Dakika
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Lavrov ve Gallagher Ukrayna krizini görüştü

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Lavrov ve Gallagher, Ukrayna krizinin çözümünde diyalog ve insani sorunlar üzerinde mutabık kaldı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Vatikan Devletlerle ve Uluslararası Kuruluşlarla İlişkiler Sekreteri (Dışişleri Bakanı) Başpiskopos Paul Richard Gallagher, Ukrayna krizini ele aldı.

Lavrov ve Rusya'yı ziyaret eden Gallagher, başkent Moskova'da görüşmelerinin ardından basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan Lavrov, Rusya ve Vatikan arasındaki ilişkilere değinerek, "Jeopolitik durumda köklü değişimlerin yaşandığı dönemde ikili ilişkilerimiz, halen güvenilir ve pragmatik nitelikte." değerlendirmesinde bulundu.

Vatikan'a Ukrayna krizi konusunda dengeli yaklaşım sergilemesinden dolayı teşekkür eden Lavrov, şunları söyledi:

"Görüşmede, Ukrayna krizinin çözümüne yönelik temel nedenlerin ortadan kaldırılmasını öngören Rusya'nın ilkeli yaklaşımını dile getirdik. Vatikan'ın kriz çerçevesinde insani sorunların çözüm sürecinde yer almasına değer verdiğimizi teyit ettik. Çocuk dosyası dahil bu alanda ikili işbirliğinin sürdürülmesi konusunda mutabık kaldık."

Lavrov, Ukrayna ordusunun Rus topraklarına düzenlediği saldırılarda, çocukların hayatını kaybettiğini belirtti.

Ukrayna'da Rusça'nın yasaklandığına dikkati çeken Lavrov, "Ukrayna, dünyada Rus dilinin yasaklandığı tek ülke. Vatikanlı meslektaşlarımızdan Ukrayna tarafıyla temaslarında bu sorunu ve Kiev yönetiminin Ukrayna Ortodoks Kilisesini ortadan kaldırma yönündeki eylemlerini dile getireceğini umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Lavrov, Ukrayna'daki kiliseyle ilgili duruma ilişkin rapor hazırladıklarını ve Vatikanlı meslektaşlarına ilettiklerini bildirdi.

Gallagher ile görüşmede Orta Doğu, Afrika ve dünyanın diğer çeşitli yerlerindeki krizleri de istişare ettiklerini kaydeden Lavrov, Vatikan ile söz konusu krizlerin siyasi diplomatik araçlarla çözülmesinden yana olduklarına vurgu yaptı.

Sergey Lavrov, Rusya ve Vatikan'ın geleneksel değerlerinin korunmasına yönelik yaklaşımların da örtüştüğünü dile getirdi.

Bakan Lavrov, Vatikan ile dışişleri bakan yardımcıları seviyesinde siyasi istişareleri ve bakanlıklar arasında belirli konularla ilgili istişareleri yeniden başlatmaya hazır olduklarını söyledi.

"Ukrayna'daki savaşın sonlandırılması lazım"

Vatikan Devletlerle ve Uluslararası Kuruluşlarla İlişkiler Sekreteri (Dışişleri Bakanı) Gallagher de Lavrov ile Rusya'daki Katolik cemaatin durumuyla ilgili konuları ele aldıklarını aktararak, "Özellikle din özgürlüğü hakkının korunmasını dile getirdik." dedi.

Ukrayna'daki savaşa değinen Gallagher, "Uzun vadeli barış yollarının bulunmasına ve insani sorunların çözümüne odaklandık." ifadesini kullandı.

Gallagher, Ukrayna'daki durumu dikkatle takip ettiklerini dile getirerek, "Yıllarca süren bu meseleden dolayı masum insanların acı çekmesi üzücü. Ölenlerin sayısı artmaya devam ediyor. Birçok aile birbirinden ayrı kalıyor. Ukrayna ve Rusya'da milyonlarca insan, çatışmanın maddi ve psikolojik sonuçlarını hissediyor." diye konuştu.

Ukrayna'daki çatışmaların sonlandırılması gerektiğini vurgulayan Gallagher, şöyle devam etti:

"Bu savaşın sonlandırılması lazım. Bu nedenle görüşmede, (Vatikan Devlet Başkanı) Papa 14. Leo'nun çatışmaların sonlandırılması ve uluslararası toplumun desteğiyle gerçek müzakerelerin başlatılmasına yönelik çağrısını yineledim. Vatikan'ın bu konudaki pozisyonu net. Mesele askeri yollarla çözülemez. Ciddi siyasi ve diplomatik çalışmalar için koşulların oluşturulması, gerçek diyaloğun kurulması gerekiyor. Çatışmaların uzun süre devam etmesi durumunda, uygun çözümün sağlanması zor olacak. Her iki tarafı da diyaloğun sağlanması amacıyla irade göstermeye çağırıyoruz."

Gallagher, sivil halkın korunmasını öngören uluslararası hukuka saygı gösterilmesi gerektiğinin altını çizerek, "Barışın uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler (BM) Şartı çerçevesinde sağlanması lazım. Çatışmada yer alan herkesin güvenliğinin dikkate alınması önemli. Bir insanın güvenliği diğerinin güvenliği pahasına sağlanamaz." yorumunda bulundu.

Orta Doğu, Afrika ve Latin Amerika'daki sorunların diyalog ve diplomasi aracılığıyla çözülmesinin önemini vurgulayan Gallagher, bu konuda uluslararası girişimlerin pekiştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Rusya ile Ukrayna krizi kapsamında insani konularda çalışmaları sürdürmeye hazır olduklarını dile getiren Gallagher, "Bazı konularda ciddi görüş ayrılıklarına rağmen, bazı ortak noktalar bulundu. İletişim kanallarının sürdürülmesinin gerekli olduğunu vurguladık. Sivillerin korunmasına yönelik bağlılığımızı ve insani konularda işbirliğinin önemini teyit ettik. Bu hususlar, diplomasinin inşa edilmesi için sağlam temel oluşturabilir. Anlaşmazlıklar olduğunda diplomasiye ihtiyaç var." görüşünü paylaştı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lavrov ve Gallagher Ukrayna krizini görüştü - Son Dakika

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