Lavrov ve Nahyan’dan Basra Körfezi Zirvesi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan, Basra Körfezi'ndeki durumu telefonda görüştü.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Lavrov ile Nahyan telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

ABD ile İran arasında devam eden karşılıklı saldırılar kapsamında Basra Körfezi'ndeki durumun ele alındığı görüşmede, iki bakan, çatışmaların derhal durdurulması ve müzakere sürecinin yeniden başlatılması gerektiğini vurguladı.

Görüşmede, ayrıca Hürmüz Boğazı'nın küresel ekonomi açısından hayati öneme sahip olduğu belirtilerek, boğazda istikrarlı, engelsiz ve güvenli seyrüseferin sağlanmasının önemine işaret edildi.

Rusya ile BAE arasındaki ilişkilerin de ele alındığı görüşmede, ticaret, ekonomi, eğitim ve spor alanlarındaki işbirliğinin genişletilmesi de dahil olmak üzere stratejik ortaklığın güçlendirilmesine yönelik konular değerlendirildi.

Lavrov ile Nahyan, ikili ilişkiler ile uluslararası platformlarda dış politika konularındaki eş güdümün sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı.