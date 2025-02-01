Layene Tarikatı'nın 145. Yılı Kutlandı - Son Dakika
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Layene Tarikatı'nın 145. Yılı Kutlandı

Senegal'de Layene tarikatı, kurucusu Seydina Limamou Laye'nin çağrısını 145. kez anarak toplandı.

01.02.2025 00:46
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Senegal'e özgü Layene tarikatının takipçileri, tarikatın kurucusu Seydina Limamou Laye'nin Müslümanlara yaptığı birlik ve beraberlik çağrısının 145. yılını kutladı.

Layene tarikatı takipçileri, aynı zamanda tarikatın kuruluşu da kabul edilen, Seydina Limamou Laye'ın Müslümanlara yaptığı birlik ve beraberlik çağrısının 145. yıl dönümü için toplandı.

"Layene" olarak nitelenen tarikat takipçileri, kendilerince kutsal sayılan başkent Dakar'ın Camberene ve Yoff semtlerinde bir araya geldi.

Yediden yetmişe bembeyaz giyinen on binlerce LayenE, iki gün süren anmada, Atlantik okyanusu kıyısında, açık havada birlikte zikir çekti, ilahiler söyledi ve dua etti.

Anma kapsamında bölgedeki ana yollar trafiğe kapatıldı, Dakar'ın bir kısmında hayat durma noktasına geldi.

Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye de anma kapsamında tarikatın ileri gelenlerini ziyaret etmişti.

Senegal'e özgü, tasavvuf temelli bir dini tarikat olan Layene takipçileri, bayram namazları ve önemli günlerde sınıfsal farklıları ortadan kaldırdığına inandıkları için bembeyaz giyiniyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Layene Tarikatı'nın 145. Yılı Kutlandı - Son Dakika

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