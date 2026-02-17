Lazkiye'de Patlama: Gazetecilere Geçmiş Olsun

Suriye Savunma Bakanlığı İletişim ve Medya Dairesi, Lazkiye kırsalında yürütülen mayın temizleme çalışmaları sırasında meydana gelen patlamada yaralanan gazeteciler için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Suriye resmi haber ajansı SANA muhabiri Hasan Haşim ile Anadolu Ajansı (AA) için çalışan Şevket Akçan'ın, Savunma Bakanlığına bağlı Mühendislik Birliklerinin Lazkiye'nin Selma beldesinde sürdürdüğü mayın temizleme faaliyetlerini takip ettikleri sırada meydana gelen patlamada bir askerle birlikte yaralandıkları belirtildi.

Açıklamada, yaralanan gazetecilere geçmiş olsun dilekleri iletilerek acil şifa temennisinde bulunuldu.

Gazetecilerin sahadaki gelişmeleri aktarma görevini yerine getirirken ciddi risklerle karşı karşıya kaldığına dikkat çekilen açıklamada, olayın bölgeyi savaş kalıntılarından arındırma çalışmalarının taşıdığı tehlikeyi de gözler önüne serdiği ifade edildi.

Bakanlık, siviller ile insani yardım ve medya alanında görev yapan personelin güvenliğinin öncelikli olduğunu vurgulayarak, askeri faaliyetlerin takibi sırasında risklerin en aza indirilmesi için gerekli tedbirlerin alınmaya devam edileceğini kaydetti.