Le Monde'a göre Fransa Rus hibrit saldırılarına konvansiyonel askeri yanıt veriyor - Son Dakika
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Le Monde'a göre Fransa Rus hibrit saldırılarına konvansiyonel askeri yanıt veriyor

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Le Monde, Fransa'nın Rus hibrit saldırılarına karşı konvansiyonel askeri yollarla karşılık verdiğini öne sürdü. Haberde, Macron'un kritik altyapıların korunmasına yönelik plan açıklamasının nedenleri, son haftalarda artan şüpheli saldırılar ışığında ele alındı.

Fransız Le Monde gazetesi, Fransa'nın, Rusya'nın hibrit saldırılarına karşı halihazırda konvansiyonel askeri yöntemlerle karşılık verdiğini ileri sürdü.

Le Monde'un "(Fransa Cumhurbaşkanı) Emmanuel Macron, Rusya'nın Fransa'daki hibrit savaşının tırmanma riski üzerinde neden duruyor" başlıklı haberinde, Macron'un bu hafta Rusya'nın hibrit saldırılarına karşı ülkenin kritik altyapılarının korunmasına yönelik bir plan hazırlanacağını duyurmasının nedenleri ele alındı.

Habere göre, son haftalarda Fransa'da, sorumluları tespit edilemeyen şüpheli saldırılar arttı.

Sorgues kentinde Fransa'nın tek patlayıcı üreten firması olan Eurenco'ya ait bir sanayi alanının yakınlarında 3 Eylül'de eş zamanlı iki yangın çıktı. Yangınlarda, 2 hektarı Eurenco'nun bulunduğu alanda olmak üzere toplam 16 hektarlık yeşil alan küle döndü.

Fransa'da 11 Eylül'de Caen ve Rouen kentleri arası sefer yapan bir tren raydan çıktı ve biri ağır olmak üzere 44 kişi yaralandı.

Macron, 18 Eylül'de siyasi parti liderleri ve cumhurbaşkanı adaylarıyla, Rusya kaynaklı tehditler konusunda bilgilendirme yapmak üzere Paris'teki Elysee Sarayı'nda bir araya geldi.

Görüşmenin ardından Macron, yaptığı basın toplantısında, "Halihazırda hibrit saldırıların hedefi olduk. Size daha önce bunu bildirmiştim." ifadelerini kullandı.

Macron'un basın toplantısından bir gün önce, kamuoyuna açıklanmadan, Rusya'nın hibrit saldırılarına konvansiyonel askeri yöntemlerle karşılık verme ihtimali bir Fransız askeri kaynağa sorulmuştu. Kaynak, "Bu zaten söz konusu" yanıtını vermişti.

Tüm Avrupa başkentleri gibi Paris de, şüpheli görülen bu tür saldırılara karşı yanıt verme sorunu ile karşı karşıya bulunuyor.

Rusya'ya karşı alınan ekonomik yaptırımlar, bu ülkenin gölge filosuna ait gemilerin durdurulması ve Rus ajanı olduğu iddia edilen kişilerin sınır dışı edilmeleri, Rus makamlarına karşı giderek daha az caydırıcı olarak görülüyor.

Kaynak: AA
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