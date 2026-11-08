Le Trio Joubran'ın Haliç Kongre Merkezi'ndeki Filistin Dayanışma Konseri iptal edildi

Le Trio Joubran'ın Haliç Kongre Merkezi'ndeki Filistin Dayanışma Konseri iptal edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Le Trio Joubran'ın Haliç Kongre Merkezi'ndeki Uluslararası Filistin Dayanışma Konseri, organizasyonel değerlendirmeler ve mevcut koşullar çerçevesinde iptal edildi. Organizatör DHD Prodüksiyon, bilet ücretlerinin satış platformları üzerinden iade edileceğini duyurdu.
Filistinli müzik grubu Le Trio Joubran'ın Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilmesi planlanan "Uluslararası Filistin Dayanışma Konseri" iptal edildi.
Organizasyon tarafından alınan karar doğrultusunda konserin, organizasyonel değerlendirmeler ve mevcut koşullar çerçevesinde gerçekleştirilmeyeceği bildirildi.
Konserin organizatörü DHD Prodüksiyon, bilet ücretlerinin satış platformları üzerinden iade edileceğini duyurdu.
Kaynak: AA
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