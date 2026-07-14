Lee Jae Myung'dan Kuzey Kore Sığınmacılarına Destek

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, Kuzey Kore'den kaçıp ülkelerine sığınanlara anlayış göstermenin, iki Kore'nin "birlikte yaşayacağı bir geleceğe" hazırlanırken toplumsal bütünleşmenin temelini oluşturacağını vurguladı.

Yonhap ajansının haberine göre, Devlet Başkanı Lee, Kuzey Kore'den kaçarak Güney Kore'ye sığınanlar için her yıl 14 Temmuz olarak belirlenen özel gün dolayısıyla yazılı mesaj yayımladı.

Lee, bu kişileri anlamanın ve onlara güvenmenin, sosyal bütünleşmenin temelini oluşturacağını ve iki Kore'nin "birlikte yaşayacağı bir geleceğe" hazırlanmada önemli rol oynayacağını ifade etti.

Kore Yarımadası'nda "kalıcı barışı" sağlayacaklarını vurgulayan Lee, çatışmalar yerine "bir arada yaşama ve işbirliği" içeren bir geleceğe öncülük etmek için çaba göstereceğini belirtti.