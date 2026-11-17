Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung ile Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae, Filipinler'in ev sahipliğinde düzenlenen 49. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Zirvesi marjında ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel meseleleri ele aldı.

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore ve Japonya liderleri, Filipinler'in başkenti Manila'da düzenlenen 49. ASEAN Zirvesi kapsamında bir araya geldi.

Lee, Takaiçi'ye iki ülke arasındaki işbirliğinin çeşitli alanlarda derinleştirilmesi ve ikili ilişkilerin önündeki sorunların çözümünde ilerleme kaydedilmesi gerektiği çağrısında bulundu.

Takaiçi, uluslararası güvenlik ortamı göz önünde bulundurulduğunda Japonya ile Güney Kore arasındaki ilişkilerin önemini vurguladı ve "mekik diplomasisi" yoluyla iki ülkenin bağlarını daha da güçlendireceğini temenni etti.

Liderler, iki ülkenin tedarik zinciri, enerji güvenliği gibi alanlardaki işbirliği açısından önemli ortaklar olduğuna dikkati çekerek daha yakından çalışma taahhüdünde bulundu.

Lee, ocak ayında Japonya'yı ziyaret etmesi için kendisini davet eden Takaiçi'ye teşekkür ederek davete icabet edeceğini belirtti.