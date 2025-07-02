Leman Dergisi Soruşturmasında 4 Şüpheli Tutuklandı

Leman dergisinde Hazreti Muhammed ve Hazreti Musa'nın karikatür çiziminin yayımlanmasına ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan 4 şüpheliyle ilgili sulh ceza hakimliğinin karar yazısına ulaşıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Leman dergisinde Hazreti Muhammed ve Hazreti Musa'ya yönelik karikatür çizimi yayımlanmasına ilişkin resen başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında tutuklanan şüpheliler hakkındaki hakimliğin karar yazısına ulaşıldı.

Sulh ceza hakimliğinin kararında, şüpheliler Ali Yavuz, Cebrail Okçu ve Zafer Aknar'ın üzerlerine atılı "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan, Doğan Pehlevan'ın ise "Cumhurbaşkanına hakaret" ile "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlarından emniyette alınan ifadeleri ve hakimlikteki savunmaları göz önüne alındığında, haklarında tutuklama tedbirine karar verilebilecek ölçüde kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delil ve olguların bulunduğu belirtildi.

Kararda, şüphelilerin üzerlerine atılı suçun üst sınırı, vasıf ve mahiyetiyle bu aşamadaki mevcut delil durumu değerlendirildiğinde, tutuklama tedbiri yerine adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasının bu aşamada yetersiz kalacağı ve beklenen faydanın sağlanamayacağı kaydedildi.

Şüpheliler ve avukatlarının serbest bırakılma veya adli kontrol tedbiri uygulanmasına ilişkin taleplerinin reddine hükmedilen kararda, Leman dergisinin Yazı İşleri Müdürü Zafer Aknar, grafiker Cebrail Okçu, karikatürün sahibi Doğan Pehlevan ve Müessese Müdürü Ali Yavuz'un üzerlerine atılı suçlardan ayrı ayrı tutuklanmalarına karar verildiği ifade edildi.