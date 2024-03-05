Leos Carax, Doha Film Enstitüsü'nde ustalık sınıfına katıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Leos Carax, Doha Film Enstitüsü'nde ustalık sınıfına katıldı

Leos Carax, Doha Film Enstitüsü\'nde ustalık sınıfına katıldı

Fransız senarist ve yönetmen Leos Carax, Doha Film Enstitüsü tarafından düzenlenen '2024 Qumra Sinema Günleri'nde ustalık sınıfına katıldı. Carax, sinemanın sürekli olarak yeniden keşfedildiğini savunarak, sinemanın diğer sanat dallarından farklı olarak sürekli olarak yeniliklere açık olduğunu belirtti. Ayrıca müzikal filmi 'Annette' ile Cannes Film Festivali'nde En İyi Yönetmen ödülünü kazanan Carax, müziğin yönetmenlik kariyerinde önemli bir yer tuttuğunu vurguladı.

05.03.2024 10:19  Güncelleme: 10:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransız senarist ve yönetmen Leos Carax, Doha Film Enstitüsünce düzenlenen "2024 Qumra Sinema Günleri"nde ustalık sınıfına katıldı.

New York Film Festivali eski direktörü Richard Pena moderatörlüğünde, Doha İslami Eserler Müzesi Oditoryumu'nda gerçekleştirilen etkinliğe, çok sayıda amatör film yapımcısı ile yönetmen katıldı.

Carax, sinemanın sık sık yeniden keşfedildiğini savunduğu konuşmasında, "Sinema makineye ihtiyaç duyan tek sanat dalıdır. Sessiz filmden sesli filmlere, siyah beyazdan renkli filmlere geçildi. Sinemadaki her yenilik filmi yeniden icat ediyor." dedi.

"Annette" adlı müzikal filmiyle Cannes Film Festivali'nde En İyi Yönetmen ödülünü kazanan Carax, yönetmenlik kariyerinde müziğin önemli bir yer tuttuğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bence en güzel hayat müzikle geçen hayattır. Çocukken çok yetenekli olmadığım için müzik beni reddetti. Ancak her zaman müziğin bir parçası olma isteğim vardı. Daha sonra filmlerin kurgusunu yapmayı öğrendim. Çektiğiniz şeyleri yeniden ve tekrar tekrar düzenlemek hiç kolay değil. Ancak zaman içinde düzenlemenin büyüsü yavaş yavaş üzerinizde gelişiyor ve çok geçmeden zorluğunu umursamaz oluyorsunuz. Film yaparken görselleri bir araya getiriyorsunuz ve yeni bir şey buluyorsunuz."

Carax, sinemayı "oynanabilecek bir oyuncak" sözleriyle tanımlayarak, kaliteli bir filmin ortak bir hayalle ortaya çıkabileceğini sözlerine ekledi.

Etkinlikte ayrıca yönetmen Ramata-Toulaye Sy'ın "Banel and Adama" filmi gösterildi.

Leos Carax kimdir?

Kariyerine film eleştirmeni olarak başlayan ve kendine özgü görsel anlatı tarzıyla tanınan Carax, ilk uzun metraj filmini 1984'te yaptı. Geleneksel sınırlara meydan okuyan bir anlayışla hareket eden Carax, ikinci filmi "Kötü Kan" ile Berlin Film Festivali'nde Altın Ayı adayı oldu.

Carax, "Köprüdeki Aşıklar", "Pola X" ve "Kutsal Motorlar" filmlerine de imza attı.

Kaynak: AA

Film Festivali, Yönetmen, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Leos Carax, Doha Film Enstitüsü'nde ustalık sınıfına katıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:35 İstanbul’da ramazan ayı boyunca kırmızı etin fiyatı sabitlendi İşte kampanyaya katılan marketler İstanbul'da ramazan ayı boyunca kırmızı etin fiyatı sabitlendi! İşte kampanyaya katılan marketler
11:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 80 bin kişiyle miting yapmıştı İşte Antalya anketinden çıkan sonuç Cumhurbaşkanı Erdoğan, 80 bin kişiyle miting yapmıştı! İşte Antalya anketinden çıkan sonuç
09:44 MİT ve Emniyet’ten MOSSAD operasyonu Gözaltına alınan ajan tanıdık bir isim çıktı MİT ve Emniyet'ten MOSSAD operasyonu! Gözaltına alınan ajan tanıdık bir isim çıktı
08:54 Polis ve bekçilerin kıyafet yönetmeliğinde değişiklik Çizimler Resmi Gazete’de yayımlandı Polis ve bekçilerin kıyafet yönetmeliğinde değişiklik! Çizimler Resmi Gazete'de yayımlandı
11:38 Şarkıcı Müşerref Akay’dan şiddet itirafı: Bana el kaldıran eski eşimi dövdüm ve boşadım Şarkıcı Müşerref Akay'dan şiddet itirafı: Bana el kaldıran eski eşimi dövdüm ve boşadım
11:34 Belediye başkan adayından garip slogan: Arada kalma, yanımda kal Belediye başkan adayından garip slogan: Arada kalma, yanımda kal
11:29 Aracında başından vurulmuş halde bulundu Aracında başından vurulmuş halde bulundu
11:09 Anayasa Mahkemesi limanlarda işletme hakkını 49 yıla uzatan düzenlemeyi iptal etti Anayasa Mahkemesi limanlarda işletme hakkını 49 yıla uzatan düzenlemeyi iptal etti
10:43 Arda Güler Süper Lig’e geri mi dönüyor Adının geçtiği takım Fener taraftarını çıldırttı Arda Güler Süper Lig'e geri mi dönüyor? Adının geçtiği takım Fener taraftarını çıldırttı
10:32 AYM araç sahipleriyle ilgili kararı iptal etti AYM araç sahipleriyle ilgili kararı iptal etti
10:32 Dolar ve euro ne kadar Dolar ve euro ne kadar?
10:30 Motosikletle dünyayı gezen kadına tecavüz edenler yakalandı Kafalarına maske taktılar Motosikletle dünyayı gezen kadına tecavüz edenler yakalandı! Kafalarına maske taktılar
10:24 Hatay’da 4 büyüklüğünde deprem Hatay'da 4 büyüklüğünde deprem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2024 12:07:06. #1.11#
SON DAKİKA: Leos Carax, Doha Film Enstitüsü'nde ustalık sınıfına katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement