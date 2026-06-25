Letonya'da Rusça Kullanımına Yasak - Son Dakika
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Letonya'da Rusça Kullanımına Yasak

25.06.2026 17:56
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Letonya Kültür Bakanı, devlet kurumlarında Rusça kullanımını kaldırma talimatı verdi.

Letonya Kültür Bakanı Nauris Puntulis'in, Bakanlığa bağlı kurumlar ile devlet şirketlerinde resmi faaliyetlerde Rusça kullanımının kaldırılması yönünde talimat verdiği bildirildi.

LETA haber ajansının haberine göre, Puntulis'in talimatı doğrultusunda, Kültür Bakanlığına bağlı kurumlar ve devlet şirketlerinde resmi faaliyetler kapsamında Rusça kullanımının kamusal alandan kaldırılması öngörülüyor.

Karar kapsamında uluslararası etkinlikler, strateji belgeleri, reklam materyalleri ve resmi internet sitelerinde Rusça kullanımına son verilecek.

Kültür Bakanlığı, düzenlemenin Letoncayı ülkenin tek resmi dili olarak tanımlayan Anayasa hükümleri ile Anayasa Mahkemesi'nin 30 Mart tarihli kararına dayandığını bildirdi.

Talimatın, özgün eserlerin Rusça olduğu profesyonel sanatsal faaliyetleri kapsamadığı belirtilirken, ilgili kurumların yeni düzenlemeleri 30 Temmuz'a kadar uygulamaya koyması gerekiyor.

Kültür Bakanlığı Parlamento Sekreteri Ivars Abolins, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusça kullanımını teşvik eden ve Rusçanın ara dil olarak kullanıldığı bazı entegrasyon projelerinin yeniden gözden geçirileceğini belirtti.

Letonya'nın başkenti Riga'daki Michael Chekhov Rus Tiyatrosu da bina cephesine Rusça reklam yerleştirdiği için eleştirilmişti.

Kaynak: AA

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