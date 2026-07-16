Levent Üzümcü Gözaltına Alındı

Oyuncu Levent Üzümcü, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
Başsavcılıkça yürütülen soruşturma kapsamında, "LeventUzumcu" isimli sosyal medya kullanıcısı olduğu tespit edilen Üzümcü hakkında gözaltı kararı verildi.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Üzümcü'nün emniyetteki işlemleri sürüyor.
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