Leyla Alaton'un Şikayetiyle 6 Sanık Yargılanıyor: Şirketlerin İçi Boşaltılmakla Suçlanıyor

İş insanı Leyla Alaton'un şikayeti üzerine, sahibi olduğu bazı şirketlerin içini boşaltmakla suçlanan 6 sanığın 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak' ve 'güveni kötüye kullanmak' suçlarından yargılanmalarına devam edildi. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, müştekiler Leyla Alaton, oğlu Efe Eros Güneyli ile tarafların avukatları katıldı.

Duruşmada beyanda bulunan Alaton, şirkette denetimin olduğunu düşündüğünü söyledi. Firari sanık Ahmet Özcan'ın kendisine denetimle ilgili bilgi vermediğini ifade eden Alaton, oğlu Güneyli'nin bu konunun üzerine düşmesinin ardından durumu fark ettiklerini anlattı. Mahkeme başkanı Alaton'a, şirketleri bir liraya devretmesinin amacını sordu. Alaton, bu soruya, 'Bana, 'Şirketler o kadar dağıldı ki.' dedi. Evrakları bana kendisi getirmedi, avukat getiriyordu. Bu da formalite gibi önüme getirildi.' yanıtını verdi.

Alaton, maddi manevi zararın çok daha fazla olduğunu düşündüğünü belirterek, 'Şu an 150 kişiye maaş verirken kıvranıyorum. Bu 2 buçuk senedir devam eden bir süreç. El freni çekilmiş araba kullanmaya çalışıyoruz.' ifadelerini kullandı. Alaton'un oğlu Efe Eros Güneyli, şirkete Temmuz 2023'te dahil olduğunu, olayları DNA turizmde yaşananlar sonrasında fark ettiğini söyledi. Güneyli, '23 milyon dolar olan ciromuz, 7 milyon dolara kadar düştü. Şirkete 400 milyon dolar para gömülmüşken şu an bizim 50 milyon dolar borcumuz var.' dedi.

Duruşmada görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, müştekilerin davaya katılma taleplerinin kabulüne karar verilmesini istedi. Mahkeme heyeti, müştekilerin davaya katılma taleplerinin kabulüne karar verdi. Dosyanın Sayıştay uzmanı bilirkişiye gönderilmesine, sanık Ahmet Özcan hakkındaki yakalama kararının devamına karar veren heyet, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İddianamede, Leyla Alaton'un şikayeti üzerine soruşturmaya başlandığı kaydediliyor. Firari sanık Ahmet Özcan'ın hesap hareketlerine ilişkin MASAK raporunda, 2020-2024 arasında Özcan'ın hesaplarına 1 milyar 350 milyon 725 bin lira para girişi, 136 milyon 301 bin 577 lira ise para çıkışı olduğu belirtiliyor. İddianamede, sanıkların 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak' ve 'güveni kötüye kullanmak' suçlarından 3'er yıl 6'şar aydan 9'ar yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.