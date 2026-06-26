Leyla Aydemir Davasında Amca Cezalandırıldı - Son Dakika
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Leyla Aydemir Davasında Amca Cezalandırıldı

26.06.2026 11:54
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4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümünde amca Yusuf Aydemir, 'kasten öldürmek' suçundan müebbet hapis cezası aldı.

Ağrı'da 2018 yılında kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin biri tutuklu 7 sanığın yeniden yargılandığı davada, amca Yusuf Aydemir'e "kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuksuz sanıklar A.A, Y.A, B.D, H.D, M.A.A. ile taraf avukatları hazır bulundu. Tutuklu sanık amca Yusuf Aydemir ise duruşmaya, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı.

Duruşmaya, tutuksuz sanık M.A. ile Leyla'nın annesi Şükran Aydemir ve babası Nihat Aydemir katılmadı.

Cumhuriyet savcısı, geçen celse sunduğu esas hakkındaki mütalaasını yenileyerek tutuksuz sanıklar M.A.A. ve B.D. ile tutuklu Yusuf Aydemir hakkında mahkumiyet talep etti.

Sanık Yusuf Aydemir, esas hakkındaki mütalaaya karşı yaptığı savunmada, "Allah'a yemin ederim suçum günahım yok. Bize iftira atıldı. Çocuğum ve onun çocuğu (Nihat) fark etmez. Adalete sığınıyorum." ifadelerini kullandı.

Son sözleri sorulan sanıklar suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerini talep etti.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, amca Yusuf Aydemir'i "Kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırdı.

Yusuf Aydemir hakkında ayrıca "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçundan da 6 yıl hapis cezası veren heyet, sanığın hükümle birlikte tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Mahkeme, tutuksuz yargılanan diğer sanıklar A.A, Y.A, B.D, H.D, M.A.A. ve M.A'nın ise üzerlerine atılı suçların sabit olmaması nedeniyle ayrı ayrı beraatlerine karar verdi.

Duruşma sonrası, Yusuf Aydemir'in ailesinin karara tepki göstermesi üzerine polis ekipleri müdahale ederek grubu dağıttı.

Davanın geçmişi

Ağrı'da 15 Haziran 2018'de Ramazan Bayramı dolayısıyla ailesiyle dedesini ziyarete gittiği Bezirhane köyünde kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in bulunması için çalışma başlatılmış ve 18 gün sonra yerleşim yerine 2 kilometre mesafede, akarsu kenarındaki ağaçların arasında çocuğun cansız bedeni bulunmuştu.

Leyla'nın ölümüne ilişkin 7 sanık hakkında Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılmıştı. Davanın 2 Ekim 2020'de görülen karar duruşmasında tutuklu sanık amca Yusuf Aydemir "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "cebir ve hile ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 4 yıl hapis cezasına çarptırılmış, diğer sanıklar Y.A, B.D, H.D, M.A, M.A.A. ve A.A. ise delil yetersizliğinden beraat etmişti.

Bölge Adliye Mahkemesi, yerel mahkemenin kararını bozmuştu

Dosyayı inceleyen Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, sanığa ceza verilebilmesi için her türlü şüpheden uzak delil olması gerektiğine ve çeşitli usul eksikliklerine işaret ederek, yerel mahkemenin kararını tüm sanıklar yönünden bozmuş, Yusuf Aydemir'in de tahliyesine karar vermişti.

Bu karara Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcılığının 4 Ocak 2021'de yaptığı itiraz da Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesince reddedilmişti. Dosyayı inceleyen Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Başkanlar Kurulu, 1. Ceza Dairesinin bozma kararını hukuka uygun bulmuştu.

Bozma kararı üzerine 8 Ekim 2021'de Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesince yeniden yargılanan tüm sanıkların delil yetersizliğinden beraatine karar verilmişti.

İtiraz üzerine incelenen dosya Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesince hukuka uygun bulunmuştu.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, yeniden yargılanan 7 sanık hakkında verilen beraat kararını hukuka aykırı bularak hükmün bozulmasını talep etmiş, Yargıtay 1. Ceza Dairesi de sanıklar hakkında verilen kararı bozmuştu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Leyla Aydemir, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Leyla Aydemir Davasında Amca Cezalandırıldı - Son Dakika

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