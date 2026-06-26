Ağrı'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan Leyla Aydemir'in (4) ölümüne ilişkin yeniden görülen davada, 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu sanık Yusuf Aydemir'i 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, diğer sanıkların beraatine karar verdi. Duruşma sonrası adliye önünde kavga çıktı. Tarafları polis ayırdı.
Son Dakika › Güncel › Leyla Aydemir davasında ağırlaştırılmış müebbet - Son Dakika
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