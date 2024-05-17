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Leyleğin hijyenik beslenmesi fotokapanla görüntülendi

Antalya'da avlanmak için gölet kenarına gelen leylek, yakaladığı kurbağayı önce suda yıkadı, ardından yedi

ANTALYA - Antalya'da Alageyik Üretme İstasyonu'nda bulunan gölete yerleştirilen fotokapanla, avlanmaya çıkan bir leyleğin beslenme anları görüntülendi. Paylaşılan görüntülerde, gölete avlanmaya gelen leyleğin avını yıkayıp yediği anlar yer aldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü şubesi ekiplerince, yaban hayatını görüntülemek amacıyla belirli bölgelere fotokapan yerleştirildi. Yaban hayvanlarının yaşam alanlarına konulan fotokapan yardımıyla Döşemealtı ilçesinde Alageyik Üretme İstasyonu'nda bulunan göletteki fotokapana, leyleğin bir kurbağayı yakalayıp yediği anlar yansıdı. Görüntülerde, gölet kenarına gelen leyleğin, yakaladığı kurbağayı önce yere düşürmesi, ardından suya bir kaç kez batırıp yıkadıktan sonra yediği anlar yer aldı.

"Hijyen her şeydir"

Görüntüler, Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğünün sosyal medya hesabından "hijyen hey şey demektir" sözleri ile paylaşıldı.