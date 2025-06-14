Muğla'nın Ula ilçesinde yuvalarında ayaklarına ip dolanan leylek yavruları, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Akçapınar Mahallesi'nde leylek yavrularının yuvasında ayaklarına ip dolandığı bilgisi üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Ula İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaptığı çalışmayla iplerden kurtarılan leylekler yuvalarına tekrar bırakıldı.
Son Dakika › Güncel › Leylek Yavruları İtfaiye Tarafından Kurtarıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?