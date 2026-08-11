Leylekler Hatay\'da Görsel Şölen Sundular

KUZEY Avrupa ülkelerinden yola çıkarak Afrika'ya göç eden leylekler, Türkiye'deki önemli duraklarından biri olan Hatay'da, Akdeniz üzerinde süzülerek görsel şölen sundu.

Türkiye'nin göçmen kuş rotalarının en önemli geçiş noktalarından olan Hatay'ın İskenderun ilçesinde deniz üzerinde süzülen leylek sürüleri güzel görüntüler oluşturdu. Leyleklerin oluşturduğu manzara seyirlik görüntüler sundu. Kuzey Avrupa ülkelerinden yola çıkan leylekler, burada bir süre dinlendikten sonra sürüler halinde Afrika'ya doğru yolculuklarına devam etti.