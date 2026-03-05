Leylekler Kızılırmak Deltası'na Geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Leylekler Kızılırmak Deltası'na Geldi

Leylekler Kızılırmak Deltası\'na Geldi
05.03.2026 12:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Kızılırmak Deltası'na leylekler gelmeye başladı.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Samsun Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ne, baharın müjdecisi leylekler gelmeye başladı.

Alaçam, Bafra ve 19 Mayıs ilçelerini kapsayan 56 bin hektarlık alana yayılan Kızılırmak Deltası'nda 1000'e yakın leylek yuvası bulunuyor.

Yuvaların yoğun olarak bulunduğu Doğanca Mahallesi'nde leyleklerin kümelendiği alana vatandaşlar da "Leylek Toki" adını veriyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti Sorumlusu Kadir Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgenin Türkiye'nin en yoğun leylek popülasyonuna sahip noktalarından biri olduğunu vurguladı.

Yılmaz, "Leylek Toki"de 60'a yakın yuvanın bulunduğunu ve leyleklerin bölgeye bu yıl beklenenden biraz erken gelmeye başladığını söyledi.

Afrika'dan göç eden leyleklerin yazı Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde geçirdiklerini ve burada yavruladıklarını anlatan Yılmaz, ağustosta yeniden göçe başladıklarını aktardı.

Leyleklerde yuvayı dişi kuşun değil erkeklerin yaptığını belirten Yılmaz, "Ak leyleklerin ağırlıkları 3 ile 5 kilogram, kanat açıklıkları ise 1,15 ile 1,65 metre arasında değişiyor. Önce erkek bireyler gelip yuvayı onarıyor, sonra eşini seçiyor. Mart ayı itibarıyla alana gelen leylekler 30 günlük kuluçka dönemine yatıyor. Üç dört yavru yetiştirip ağustos ayı itibarıyla göç etmeye başlıyorlar. İlkbaharın habercisi leyleklerimiz deltaya ulaştılar artık gelen ziyaretçilerimiz ak leylekleri görebilecekler." diye konuştu.

Kaynak: AA

Güncel, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Leylekler Kızılırmak Deltası'na Geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sadettin Saran maça saatler kala müjdeyi verdi Sadettin Saran maça saatler kala müjdeyi verdi
Kuşum Aydın’ın son halini görenler tanıyamıyor Kuşum Aydın'ın son halini görenler tanıyamıyor
2-0 yenikken kaleciyi çıkarıp orta saha aldı, sonuç inanılmaz 2-0 yenikken kaleciyi çıkarıp orta saha aldı, sonuç inanılmaz
ABD Savunma Bakanı: İran’a daha fazla birlik gidiyor, karadan ilerleyebiliyoruz ABD Savunma Bakanı: İran'a daha fazla birlik gidiyor, karadan ilerleyebiliyoruz
Bremen’de bomba alarmı, Merkez Tren İstasyonu tahliye edildi Bremen'de bomba alarmı, Merkez Tren İstasyonu tahliye edildi
’’Savaştan korktu kaçtı’’ denilen Ronaldo hakkında korkutan haber ''Savaştan korktu kaçtı'' denilen Ronaldo hakkında korkutan haber

13:10
12.000 kişilik Azadi Stadyumu da savaşa boyun eğdi
12.000 kişilik Azadi Stadyumu da savaşa boyun eğdi
12:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mektup yazıp çağrıda bulundular: Bizi yok edecekler, yardım edin
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazıp çağrıda bulundular: Bizi yok edecekler, yardım edin
12:35
Bölgemiz ateş çemberiyken Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ’’Akıllı olun’’ mesajı
Bölgemiz ateş çemberiyken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''Akıllı olun'' mesajı
12:05
ABD’nin kayıpları artıyor “Yenilmez“ denilen savaş uçağı düştü
ABD'nin kayıpları artıyor! "Yenilmez" denilen savaş uçağı düştü
11:56
Türkiye’nin süper caydırıcı silahı: Menzili soruldu, cevap bomba
Türkiye'nin süper caydırıcı silahı: Menzili soruldu, cevap bomba
11:23
Nahçıvan Uluslararası Havalimanı’na İHA saldırısı
Nahçıvan Uluslararası Havalimanı'na İHA saldırısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2026 13:18:30. #7.12#
SON DAKİKA: Leylekler Kızılırmak Deltası'na Geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.