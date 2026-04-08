LFI, BFMTV'ye Şikayette Bulundu

08.04.2026 12:45
LFI, Rima Hassan hakkında yalan haber yaydığı gerekçesiyle BFMTV'yi şikayet etti.

Fransa'da Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisi, milletvekilleri ve Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi Rima Hassan hakkında yalan haber yaptığı gerekçesiyle BFMTV kanalını medya denetiminden sorumlu İşitsel ve Dijital İletişim Düzenleme Kurumuna (Arcom) şikayet etti.

Hassan'ın partisi LFI milletvekili Paul Vannier, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Fransız kanalı BFMTV hakkında Arcom'a şikayette bulunduklarını duyurdu.

Milletvekili Vannier, BFMTV'yi "AP'nin Fransız üyesi Hassan'a ve partisinin itibarına saldırı niteliğinde yalan haber yaymakla" suçladı.

Vannier'in paylaşımında yer verdiği Arcom'a yapılan başvurunun metninde, BFMTV'nin "çoğulculuk, dürüstlük ve bilgi bağımsızlığı" ilkelerini ihlal ederek yasal sorumluluklarına aykırı hareket ettiğine dikkat çekildi.

Başvuruda, BFMTV'nin Rima Hassan'ın "terör propagandası" yaptığı gerekçesiyle 2 Nisan'da gözaltına alındığı süre boyunca AP üyesi hakkında "çantasında yasaklı madde bulunduğu" yönünde yalan haberler yaparak karalama kampanyası yürüttüğü vurgulandı.

Hassan, Fransa'nın başkenti Paris'te "terör propagandası yaptığı" iddiasıyla 2 Nisan'da gözaltına alınmış ve ertesi gün serbest bırakılmıştı.

Rima Hassan'ın hakkındaki suçlamayla ilgili yargılanmasına 7 Temmuz'da başlanacak.

Fransa'da 7 Ekim saldırılarından sonra Filistin'e destek veren çok sayıda siyasetçi ve aktivist, "terör propagandası" yapmakla suçlanarak gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

