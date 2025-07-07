LG Electronics'in Faaliyet Karı Düştü

SEUL, 7 Temmuz (Xinhua) -- Güney Koreli teknoloji devi LG Electronics'in pazartesi günü yayımladığı rapora göre, ABD'nin gümrük vergilerinin olumsuz etkisi ve iç talepteki toparlanmada gecikme nedeniyle yılın ikinci çeyreğinde şirketin faaliyet karında çift haneli düşüş yaşandı.

Nisan-Haziran çeyreğinde ön faaliyet karı, bir önceki yıla göre yüzde 46,6 azalarak 639,1 milyar wona (467,1 milyon ABD doları) geriledi. Böylece oran, piyasanın yaklaşık 750 milyar wonluk (548,1 milyon ABD dolar) beklentisinin altında kaldı.

Raporda, çift haneli düşüşün nedeni olarak iç piyasadaki tüketici talebinin gecikmesi, ABD'nin korumacı politikaları ve artan rekabet gücü gösterildi.

İkinci çeyrekte ön tahmini gelir ise yüzde 4,4 azalarak 20,74 trilyon wona (15,2 milyar ABD doları) geriledi.