LGS'de İlk Defa Yapay Zeka Destekli Güvenlik - Son Dakika
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LGS'de İlk Defa Yapay Zeka Destekli Güvenlik

13.06.2026 09:41
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LGS sınavı başladı. 1 milyon 22 bin öğrenci katılıyor, yapay zeka ile güvenlik artırıldı.

(ANKARA) - Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, yurt içinde ve yurt dışında adayların katılımıyla başladı. Sınava bu yıl 1 milyon 22 bin 658 öğrenci başvuru yaparken, sınav güvenliği için ilk kez yapay zeka destekli kamera altyapısı ve öğrencilere yönelik beslenme paketi uygulaması devreye alındı.

8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen merkezi sınava katılım isteğe bağlı olarak gerçekleştiriliyor. Sınava girmeyen adaylar, liselere yerel yerleştirme yöntemiyle kaydolacak.

81 İL VE 8 ÜLKEDE SINAV HEYECANI

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen organizasyon kapsamında sınav, yurt içinde 81 il ve 920 ilçede, 4 bin 244 okulda ve 64 bin 697 salonda gerçekleştiriliyor. Yurt dışındaki adaylar için ise 8 ülkede, 11 merkezde ve 40 salonda sınav oturumları düzenleniyor.

Özel gereksinimli adaylar için de sınav binalarında çeşitli tedbirler uygulandı. Evde veya hastanede sınava girmesi gereken öğrenciler ile görme engelli öğrenciler için gerekli düzenlemeler yapıldı. Bu kapsamda muafiyeti olan öğrencilere 20 dakika ek süre tanınırken, kendilerine "Sınav Tedbir Hizmeti Uygulayıcı Kursu"nu tamamlamış olan öğretmenler "okuyucu ve kodlayıcı" olarak eşlik ediyor.

SINAV İKİ OTURUMDA GERÇEKLEŞİYOR

Öğrenciler, kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirme işlemlerinin zamanında tamamlanabilmesi amacıyla sabah en geç saat 09.00'da binalarda hazır bulundu. Adaylar salonlara fotoğraflı, onaylı sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgeleri kontrol edilerek alındı.

Toplam 90 çoktan seçmeli sorudan oluşan sınav, iki oturum halinde tamamlanacak. Birinci Oturum (Sözel) saat 09.30'da başladı. Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil derslerinden toplam 50 sorunun yöneltildiği bu oturumda adaylara 75 dakika süre veriliyor.

Sayısal dersleri içeren ikinci oturum ise saat 11.30'da başlayacak. Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden 40 sorunun yer alacağı bu oturumda ise öğrencilere 80 dakika süre tanınacak.

ADAYLARIN YÜZDE 91'İNE BESLENME PAKETİ DAĞITILACAK

Bu yılki sınavda, başvuru sırasında velileri tarafından talep edilen öğrencilere, iki oturum arasındaki dinlenme süresinde tüketilmek üzere beslenme paketi verilecek. Kuru meyveli yulaf bar, ceviz, kuru üzüm ve sudan oluşan bu paketlerden, sınava giren öğrencilerin yüzde 91'i faydalanacak.

Velisi talep etmeyen öğrencilere ise yalnızca su dağıtımı yapılacak. Beslenme paketi alacak öğrenciler ile almayacak öğrenciler, lojistik planlama doğrultusunda farklı binalarda veya salonlarda sınava alınıyor.

Sınav binalarında güvenliğin artırılması amacıyla bu yıl teknik altyapıda değişikliğe gidildi. Bina girişlerindeki üst arama kontrol noktalarında ve sınav evraklarının salon görevlilerine dağıtıldığı toplantı odalarında, süreçlerin izlenebilmesi amacıyla yapay zeka destekli altyapıya sahip kamera kurulumları gerçekleştirildi. Bunlara ilaveten bazı binalarda sınavın gerçekleştirileceği salonlarda da kamera sistemi olacak.

SONUÇLAR 10 TEMMUZ'DA AÇIKLANACAK

Merkezi sınavın sonuçları 10 Temmuz'da Bakanlığın resmi internet sitesinden açıklanacak. Sınav sonuçlarının ilan edildiği gün, tercih süreçlerine yön verecek olan "Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu" da yayımlanarak kamuoyuna duyurulacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel LGS'de İlk Defa Yapay Zeka Destekli Güvenlik - Son Dakika

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