LGS'de Tam Puan Alan Öğrenci Astrofizikçi Olmak İstiyor - Son Dakika
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LGS'de Tam Puan Alan Öğrenci Astrofizikçi Olmak İstiyor

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Ankara'nın Mamak İlçesinde yaşayan Osman Kaan Çalışkan, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki sınavdan tam puan alarak başarısını gösterdi. Çalışkan, düzenli olarak ders çalışıp kitap okuyarak sınavı kolaylıkla geçtiğini belirtti. Babası ise oğlunun başarısından gurur duyduğunu ifade etti.

28.06.2024 20:10
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(ANKARA) - Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki sınavdan tam puan alan Osman Kaan Çalışkan, "Birinci sınıftan beri düzenli olarak ders çalışıp, kitap okudum. Bu sayede sınavı kolaylıkla yaptım. Eve gelip önce ödevlerimi yapıyordum. Sonrasında ek ders ve sorularımı çözüyordum. Birinci olacağımı sınavdan çıktığımda hissettim. Astrofizikçi olmak istiyorum" dedi.

Fen ve sosyal bilimler liseleri, proje okulları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarında okumak isteyen  8. sınıf öğrencilerinin katıldığı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın sonuçları açıklandı. LGS sınavında 352 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 puan aldı. LGS'de tam puan alan öğrencilerden biri de Ankara'nın Mamak İlçesine bağlı Tuzluçayır Mahallesi'nde yaşayan Osman Kaan Çalışkan oldu.

"Birinci olacağımı sınavdan çıktığımda hissettim"

Çalışkan, sınavdaki başarısını Anka Haber Ajansı'na "Bu sonucu bekliyordum. Bu sonuçla çok mutlu oldum ve gururlandım. Hem benim için hem ailem ve geleceğim için çok iyi oldu. Bu yüzden çok mutluyum. Birinci sınıftan beri düzenli olarak ders çalışıp, kitap okudum. Bu sayede sınavı kolaylıkla yaptım. Eve gelip önce ödevlerimi yapıyordum. Sonrasında ek ders ve sorularımı çözüyordum. Birinci olacağımı sınavdan çıktığımda hissettim. Dokuzuncu sınıfta başka bir liseye gideceğim. Astrofizikçi olmak istiyorum." sözleriyle anlattı.

"Oğlumla gurur duyuyorum"

Çalışkan'ın babası Deha Çalışkan ise oğlunun başarısına ilişkin, "Öncelikle eğitimde tasarruf olmaz diyerek tüm imkanları ona sağladık. Sürekli test çözmesi gerektiğini söyledik. Test kitaplarıyla kendisine destek verdik. Hocalarımızın da katkısı vardı. Duygularımı ifade edemiyorum. Oğlumla gurur duyuyorum. Başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

Ankara, Mamak, LGS, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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