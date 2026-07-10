LGS'de Tam Puan Alan Öğrenci Sayısı 452 - Son Dakika
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LGS'de Tam Puan Alan Öğrenci Sayısı 452

10.07.2026 12:00
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MEB, 2026 LGS sonuçlarını açıkladı; 452 öğrenci tam puan alırken, katılım oranı %97,23 oldu.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda tüm soruları doğru yanıtlayan 452 öğrencinin, ülke genelindeki 383 farklı binada sınava girdiği belirlendi.

MEB, 13 Haziran'da yapılan LGS kapsamındaki merkezi sınavın sonuçlarını bugün açıkladı.

Sonuçların açıklanmasının ardından MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından "2026 LGS Kapsamındaki Merkezi Sınav Raporu" da hazırlandı. Raporda öğrencilerin merkezi sınavdaki sonuçları ayrıntılı olarak incelendi, sınavdaki alt testlere ait dağılımlar değerlendirildi ve testin psikometrik özellikleri hakkında detaylı sonuçlara yer verildi.

AA muhabirinin rapordan derlediği bilgilere göre, sınav yurt içinde 971 sınav merkezinde, 4 bin 244 binada ve 64 bin 697 salonda, yurt dışında ise 11 sınav merkezinde, 11 binada ve 40 salonda uygulandı.

Merkezi sınava 1 milyon 22 bin 658 öğrenci başvuruda bulundu, sınava katılan öğrenci sayısı ise yüzde 97,23'lük katılım oranıyla 994 bin 358 oldu.

Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin bireysel gereksinimlerine yönelik uygulanan farklı sınav tedbir hizmetleri kapsamında, 10 bin 950 öğrenci için bireysel gereksinimlere uygun sınav tedbirleri uygulandı.

Bu öğrencilerden 239'u evde veya hastanede eğitim hizmeti kapsamında bulundukları ortamda sınava alındı.

Farklı koşullarda bulunan öğrencilerin sınava katılımını desteklemeye yönelik düzenlemeler de uygulandı. Bu kapsamda ikiz ve üçüz öğrencilerin aynı sınav binasında, farklı salonlarda sınava girmelerine öncelik verildi. Bu doğrultuda 24 bin 522 ikiz ve 696 üçüz öğrenci aynı sınav binasında, farklı salonlarda sınava katıldı.

Öğrencilerin yüzde 90,4'ü beslenme paketini tercih etti

Bakanlıkça, öğrencilere bu yıl ilk kez merkezi sınavda beslenme paketi dağıtılması kararı alınmıştı.

Rapora göre, velilerin onayına göre dağıtılan beslenme paketinden 924 bin 191 öğrenci faydalandı. Sınava giren öğrencilerin yüzde 90,4'ü bu uygulamadan yararlandı.

Merkezi sınav kapsamında yurt içindeki 4 bin 244 sınav binası için okul girişlerine ve toplantı salonlarına kamera kuruldu, ayrıca pilot uygulama kapsamında seçilen okullarda sınav salonlarında da kamera sistemi kullanıldı.

Sınav süreci boyunca güvenlik kameralarından elde edilen görüntüler, Bakanlık bünyesinde oluşturulan sınav koordinasyon merkezi tarafından anlık olarak izlendi, sınavın sevk ve idaresi ile güvenliğine ilişkin süreçler ilgili sınav personeli tarafından eş zamanlı olarak takip edildi.

Bu uygulama ile sınav evrakının güvenliğinin artırılması, sınav süreçlerinin şeffaf biçimde izlenmesi ve olası güvenlik risklerine karşı anlık müdahale imkanının sağlanması amaçlandı.

Soruların "yüksek ayırt edicilik" düzeyi oranının üzerinde olduğu belirlendi

Soruların ayırt ediciliğine ilişkin bilgiler de raporda yer aldı. Buna göre, LGS'deki tüm testlerdeki soruların "yüksek ayırt edicilik" düzeyi olarak kabul edilen 0,40 oranının üzerinde gerçekleştiği tespit edildi.

Bu doğrultuda Türkçe testinin ayırt edicilik düzeyi 0,48, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük sorularının ayırt edicilik düzeyi 0,60, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularının ayırt edicilik düzeyi 0,53, yabancı dil sorularının ayırt edicilik düzeyi 0,69, matematik sorularının ayırt edicilik düzeyi 0,52, Fen Bilimleri sorularının ayırt edicilik düzeyi ise 0,54 olarak ölçüldü.

Ölçme-değerlendirme alanında bir sınav sorusunun ayırt edicilik indeksinin 0,40 ve üzeri olması dünya geneli eğitim otoritelerince "yüksek ayırt edicilik düzeyi" olarak kabul ediliyor.

Bu değer, sınavdaki bir sorunun genel başarı düzeyi yüksek öğrenciler ile düşük başarı düzeyine sahip öğrencileri ne ölçüde ayırt edebildiğini ortaya koyuyor. Ayırt ediciliği yüksek sorular, başarılı öğrenciler tarafından genellikle doğru yanıtlanırken, daha az başarılı öğrenciler için daha zorlayıcı olabiliyor.

Tam puan alanların not ortalaması 99'un üzerinde

Raporda, okul başarı puanıyla merkezi sınav puanı arasında pozitif yönde yüksek düzeyde bir ilişki bulunduğu, bunun öğrencilerin okul başarı puanlarının artmasıyla merkezi sınav puanının da yükseldiğini ortaya koyduğu belirtildi.

Merkezi sınavda tam puan alan öğrencilerin derslerindeki başarılarına ilişkin yazılı not ortalamalarına da yer verildi. Buna göre merkezi sınavda tam puan alan öğrencilerin Türkçede 99,40, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinde 99,59, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinde 99,73, yabancı dil dersinde 99,65, Matematik dersinde 99,79, Fen Bilimlerinde ise 99,73 not ortalamasına sahip olduğu görüldü.

Raporda, not ortalamalarından elde edilen bulguların, tam puan alan öğrencilerin ders bazında da okul başarılarının oldukça yüksek düzeyde olduğunu gösterdiği vurgulandı.

383 farklı binada sınava giren 452 öğrenci tam puan aldı

LGS kapsamında merkezi sınavda bu yıl 452 öğrenci 500 tam puan aldı. Bu öğrenciler 383 farklı sınav binasında LGS'ye katıldı. Böylelikle tam puan alan öğrencilerin ülke genelindeki sınav binalarına dağıldığı görüldü.

Raporda, 2018'den bu yana tüm soruları doğru yanıtlayan öğrenci sayılarına ilişkin verilere de yer verildi. Buna göre, 2018'de 18 öğrenci, 2019'da 565 öğrenci, 2020'de 181 öğrenci, 2021'de 97 öğrenci, 2022'de 194 öğrenci, 2023'te 562 öğrenci, 2024'te 413 öğrenci, 2025'te ise 719 öğrenci tam puan aldı.

Kaynak: AA

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