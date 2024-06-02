LGS kapsamındaki merkezi sınavın ilk oturumu başladı - Son Dakika
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LGS kapsamındaki merkezi sınavın ilk oturumu başladı

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Milli Eğitim Bakanlığınca Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınavın sözel alandan oluşan ilk oturumu başladı. Sınav, 1 milyon 38 bin 192 öğrencinin başvurusuyla gerçekleşiyor. İlk oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil testi sorulacak. İkinci oturum ise sayısal alandan oluşacak.

02.06.2024 11:51
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LGS kapsamındaki merkezi sınavın ilk oturumu başladı

ANKARA - Milli Eğitim Bakanlığınca Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınavın sözel alandan oluşan ilk oturumu başladı.

LGS kapsamındaki merkezi sınavına bu yıl 1 milyon 38 bin 192 öğrenci başvuruda bulundu. Sınav, 973 yurt içi sınav merkezinde, 3 bin 891 okuldaki 62 bin 663 salonda, yurt dışında ise 11 sınav merkezinde 11 okuldaki 35 salonda uygulanıyor. Bu çerçevede merkezi sınavın 50 soruluk sözel alandan oluşan ilk oturumu başladı. Birinci oturumda öğrencilere, Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil testi sorulacak. Sınavın ilk oturumunda öğrencilere soruları cevaplaması için 75 dakika süre verilecek.

Sınavın ilk oturumu 10.45'de tamamlanacak. Ardından öğrencilere dinlenmeleri için 45 dakika süre verilecek. Sayısal alandan oluşan ikinci oturum ise 11.30'da başlayacak ve 11.50'de sona erecek.

Kaynak: İHA

LGS, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel LGS kapsamındaki merkezi sınavın ilk oturumu başladı - Son Dakika

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