LGS Merkezi Sınav Başvuruları İçin Tarihler Açıklandı

LGS kapsamında 2 Haziran'da yapılacak merkezi sınav başvuruları, 18-29 Mart'ta "e-Okul" üzerinden isteğe bağlı gerçekleştirilecek
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TÜBİTAK 55. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Bölge Finalleri'ne katılan Göle Bedirhan Bey Anadolu İmam Hatip Lisesi 11. sınıf öğrencisi Didem Yılmaz, Türkiye finaline katılma hakkı kazandı. Göle Bedirhan Bey İmam Hatip Lisesi Müdürü Erdal Çakıcı, 10 ilin katılımıyla gerçekleşen bölge finallerinde 307 projeden coğrafya birinciliği elde ettiklerini belirtti. Didem Yılmaz'ın 'Ardahan Göle İlçesine Bağlı Köylerin Alternatif Turizm Potansiyelinin Belirlenmesi' projesiyle bölge birincisi olduğunu ifade eden Çakıcı, hedeflerinin mayıs ayında düzenlenecek final yarışmasında Türkiye birinciliğini elde etmek olduğunu söyledi.
Sancaktepe'deki ormanlık alanda Semih Sevim'in cesedinin bulunmasına ilişkin baba ve kızının yargılandığı davada alınan adli tıp raporunda, 'boğulma sonucu ölen maktuldeki yaraların kim veya kimler tarafından oluşturulduğu konusunda tıbben ayrım yapılamadığı' belirtildi. İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Seçil Çiftçi ve tutuksuz yargılanan babası Cemal Çiftçi katıldı.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İstiklal Marşı'nın kabul edilişinin 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, İstiklal Marşı'nın milli birliğimizin ve beraberliğimizin simgesi olduğunu ve gelecek nesillere aktarılması gereken bir bağımsızlık manifestosu olduğunu belirtti. Güler, ayrıca İstiklal Marşı'nın yazıldığı atmosferi anlamak ve bu destanın ruhunu gelecek nesillere aktarmak görevlerinden biri olduğunu vurguladı.
Edirne ve Kırklareli illerinde sabah saatlerinden itibaren başlayan sağanak yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Vatandaşlar yağmurun durmasını beklerken, ekipler trafikte aksama yaşanmaması için sürücüleri uyardı. Hava sıcaklığının 12 derece olduğu kentlerde sağanak yağışın akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor. Kırklareli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri de suların tahliyesi için çalışmalarını sürdürüyor.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan KO-MEK Hurması Projesi kapsamında, KO-MEK kursiyerlerinin hazırladığı yemekler ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor. İftar vakti ihtiyaç sahiplerine iftarlık yemekler titizlikle ulaştırılırken, aynı zamanda ailelerle birlikte iftara gidiliyor.
İzmir Gaziemir'de, içerisinde yolcu bulunan belediye otobüsü ile şerit ihlali yaptığı iddia edilen tırın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde tamamlanan gençlik merkezi, yüzme havuzu ve spor sahalarının devir teslim protokolü imzalandı. Başkan Suer, gelecekte yapılacak yatırımlara da değindi.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen operasyonda, kaçak içki yaptığı değerlendirilen F.Ö'nün evine yapılan baskında, 2 bin 44 litre kaçak içki, 171 boş şişe ve 1 şişe kapatma makinası ele geçirildi. F.Ö. gözaltına alındı.
Haiti'de hükümet karşıtı protestoların ve çetelerin yol açtığı şiddet olayları nedeniyle Başbakan Ariel Henry istifa kararı aldı. Haiti Başbakanı Ariel Henry, liderlerin güvenlik krizini görüşmek üzere Jamaika'da bir araya geldiği toplantının ardından istifa ettiğini duyurdu. Geçici bir başkanlık konseyinin kurulması ve geçici bir başbakanın atanması konusunda anlaşmaya varıldı. Henry'nin istifası çetelerin düzenlediği baskınlar ve artan şiddet olayları sonucunda gerçekleşti. Ülke genelindeki gıda sıkıntısı ve krizin derinleşmesi nedeniyle halkın istifa talepleri artmıştı.
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