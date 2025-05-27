Li Qiang ve Kuveyt Veliaht Prensi Zirvede Buluştu

KUALA LUMPUR, 27 Mayıs (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da düzenlenen Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN)-Çin- Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi çerçevesinde Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Sabah el-Halid el-Hamad el-Sabah ile bir araya geldi, 26 Mayıs 2025. (Fotoğraf: Liu Bin/Xinhua)