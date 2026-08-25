Liaoning'da şiddetli yağışlar sel getirdi

SHENYANG, 25 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinin merkezi Shenyang'da sular altında kalan bir yol, 24 Ağustos 2026.

Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinin güneydoğusunda pazar sabahı saat 08.00'den pazartesi sabahı saat 11.00'e kadar şiddetli ve sağanak yağışlar etkili oldu. Bazı bölgelerde sağanak yağışlar görülürken, eyaletin kuzey ve batı kesimlerinde hafif ve orta şiddette yağışlar, bazı noktalarda ise yerel olarak şiddetli ve sağanak yağışlar kaydedildi.

Liaoning'in birçok bölgesinde şiddetli yağışlar için kırmızı alarm devam ediyor. Eyalet Sel Kontrolü ve Kuraklıkla Mücadele Merkezi'ne göre, pazartesi sabahı saat 06.00 itibarıyla 9 kentte sel acil durum müdahalesi başlatıldı. (Fotoğraf: Li Gang/Xinhua)